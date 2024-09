La casa de los famosos: Adrián Marcelo ya había sido acusado de abusos

Adrián Marcelo, de 34 años, ha mostrado comportamientos cuestionables en La Casa de los Famosos 2024. Ante esto, los usuarios de redes sociales han recordado que el influencer ya había sido señalado por sus agresiones.

Carolina Lerma, influencer regiomontana y supuesta expareja de Adrián Marcelo en 2022, lo denunció por acoso y abuso sexual en 2023.

Aunque en La Casa de los Famosos 2024 Adrián Marcelo ha sido señalado por actitudes misóginas, sus comportamientos problemáticos no son nuevos. A lo largo de su carrera como conductor de televisión, Marcelo ha mostrado discursos violentos, gordofóbicos y agresivos.

En abril de 2023, Carolina Lerma, quien se presentó como expareja de Adrián Marcelo (a pesar de que él ya estaba en una relación con Karina Puente), acusó al youtuber de acoso sexual.

Según Lerma, se encontró con Marcelo en febrero de 2022 para discutir cómo la había afectado la relación y su comportamiento hacia ella. Inicialmente, Marcelo propuso verse en un departamento, pero finalmente la reunión tuvo lugar en su automóvil.

“Comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué (…) me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él”, señaló la joven.