La Casa de los Famosos: Adrián Marcelo le desea lo peor a Arath de la Torre

Adrián Marcelo sigue dando de qué hablar porque continúan sus ataques hacia los integrantes del Cuarto Mar dentro de "La casa de los famosos México", sobre todo contra Gala Montes y Arath de la Torre.

El influencer regiomontano perdió la inmunidad debido al castigo que se les impuso a todos los habitantes por haber hecho complot, por lo que los 13 integrantes del reality están nominados y cualquiera de ellos podría salir este domingo.

En redes, muchos piden la salida de Adrián, quien a pesar de haber estudiado psicología ha puesto en duda y se ha burlado de la depresión que padece la actriz Gala Montes y el conductor de "Hoy" Arath de la Torre.

El enfrentamiento que Adrián Marcelo protagonizó cono Gala Montes el lunes, le valió una llamada de atención por parte de La Jefa, mientras que afuera de la casa instancias como la Secretaría de las Mujeres condena la violencia de género ejercida por el youtuber.

Adrián Marcelo no soporta a Arath de la Torre, el conductor de "Hoy" que se ha ganado el apoyo de muchos, primero, confesó que le gustaría quedarse en el lugar que tiene dentro del matutino de Televisa, se ha burlado de los problemas de salud mental y ansiedad que padece Arath, y ahora externó frente a sus compañeros del Cuarto Tierra, lo que le desea al también actor de 49 años. .

"Ojalá todas sus polémicas le vengan a la mente a la gente para que lo manden directito a la ver**, y que Nicola se quede en su puesto y que venga la declive de ese vato ya", externó entre las risas de sus compañeros; minutos antes habían tenido todos una reunión en la que supuestamente limaron asperezas.

Arath de la Torre, quien en algún momento pensó en salirse del reality por lo tóxico que se estaba volviendo en los últimos días, externó su admiración a Gala Montes por "no dejarse mangonear por nadie" y por luchar a pesar de su depresión.

"Compartimos un padecimiento similar, me identifico contigo, me has enseñado muchísimo, pensé que no ibas a entrar aquí por todo lo que estás pasando y sin embargo sigues peleando por tus sueños y esto para ti es una prueba dentro de otra prueba, te he aprendido mucho querida Gala, no es casualidad que te llames igual que mi hija", externó ante la evidente incomodidad de Marcelo, quien se ha ganado muchos votos para ser el siguiente en salir del reality.