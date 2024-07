La canción que Lady Gaga le habría dedicado a Alejandro Fernández

Fue en el año 2008 cuando el mundo conoció a la controversial Lady Gaga, desde ese año, la rubia ha logrado consolidarse como una de las artistas más exitosas de la música.

Durante su asenso al estrellato mundial, Stefani Joanne, nombre real de la cantante, lanzó diversos temas que se convirtieron en un éxito comercial, entre los que se destaca la canción Alejandro, la cual tendría, aparentemente, una referencia a un reconocido músico mexicano, Alejandro Fernández.

Ahora, a través de diversas redes sociales, usuarios comenzaron a asegurar que dicha canción hacía referencia al 'Potrillo', hijo del también cantante Vicente Fernández, por lo que internautas comenzaron a crear un sin fin de teorías al respecto.

Pero, ¿es verdad que la canción de Alejandro de Lady Gaga es para el 'Potrillo'?

Mucho antes de que TikTok existiera, fanáticos de la intérprete comenzaron a asegurar que esta canción sí era dedicada a Alejandro Fernández, más por las referencias que la neoyorquina realizó en su letra, sin embargo, habría sido la propia Lady Gaga quien negaría este hecho.

En el 2011, un año después del lanzamiento de esta canción, Lady Gaga se encontraba realizando sus primeras presentaciones en México, cuando de repente, al interpretar esta canción, mencionó Alejandro, seguido del 'Fernández', en vez de 'Fernando', provocando la euforia del público.

Al día siguiente, durante una conferencia de prensa, la intérprete de Bad Romance explicó la razón de su dedicatoria, asegurando lo siguiente:

“De hecho no lo conozco en persona (a Alejandro Fernández), me gustaría, es muy guapo", comenzó a decir aquel momento. "Pero cuando llegué a la Ciudad de México, mis amigos que están aquí me dijeron que hay una especie de mito entre los Little Monsters (como llama a sus fans) que dice que la canción Alejandro es acerca de Alejandro Fernández”.

Es por esto que Lady Gaga decidió seguir con el mito y hacer reír a la audiencia, agregando el Fernández a la canción en aquel momento, sin embargo esta canción no estaría dedicada al cantante mexicano.