La boyband de tu época

Eran los 60's y tu canción favorita era alguna de The Beatles, tal vez She loves you, un éxito comercial, el primer número uno del grupo y el sencillo más vendido en la historia de la agrupación en el Reino Unido.

Desde la antigüedad, la música representa un complemento ideal para el ser humano. Más de uno recuerda con nostalgia las melodías con las que creció, particularmente durante su etapa de adolescencia, ya que en ésta es común desarrollar fanatismo musical. María José Roldán Prieto externó en un reportaje que la adoración por un famoso en particular es algo temporal en la adolescencia y forma parte del desarrollo de su identidad.

Precisamente, la adolescencia y juventud de varias generaciones se vio marcada por el paso de alguna boyband, como sucedió con The Beatles y su "beatlemanía".

Los cuatro jóvenes de Liverpool cautivaron a las masas revolucionando la mercadotecnia musical. Su estilo musical, sus peinados y su forma de presentarse en el escenario empujó a toda una generación.

Pero, ¿qué sucedió con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr?

En 1980 el mundo se conmocionó, Lennon fue asesinado por Mark David Chapman. Harrison falleció de cáncer en 2001. McCartney y Starr, los dos miembros sobrevivientes, aún permanecen musicalmente activos. De hecho, su descendencia mantiene su legado, James McCartney colaboró con Sean Lennon para Primrose Hill, una balada con ecos de la estética de los Beatles.

Ringo Starr, exbaterista de The Beatles, está listo y sobretodo sano para arrancar su gira por México. Inicia este 22 de mayo en Las Vegas, pasará por la Ciudad de México los días 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional, y finalizará el 25 de septiembre en Nueva York.

Por su parte, Paul McCartney es ahora un Beatle multimillonario, su fortuna ha llegado a los mil millones de libras (1.165 millones de euros), es el primer músico del Reino Unido en alcanzar ese nivel de riqueza, según la lista de las personas más ricas del país.

PARA TODOS LOS GUSTOS

Si no te tocó la "beatlemanía", tal vez fuiste fan de The Jackson 5 (1968-1975) un fenómeno de la música popular donde destacaba Michael, quien después se coronó como "Rey del pop".

Otro de los más influyentes fue The Beach Boys, creado en 1961, pionero en nuevos enfoques de la producción de música popular; de hecho, el 24 de mayo verá la luz Beach Boys, el documental, en la plataforma Disney +, película que promete material inédito sobre la banda.

Take That gozó de un enorme éxito en Reino Unido, actualmente son un trío integrado por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald; en noviembre del 2023 lanzaron su noveno disco llamado This Life y anunciaron una gira, por lo que desde entonces y en la actualidad recorren el continente europeo.

Tell me why (Dime por qué)… terminar esta lista, sí aún hay muchas bandas por recordar, como Los Backstreet Boys. Es uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia de la música. En febrero de este año, la agrupación cumplió el sueño de 20 mil almas de la ciudad zapatera, León, Guanajuato, ya que AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell ofrecieron un concierto inolvidable como parte de la cartelera de la Feria de León.

NSYNC, una de las bandas más aclamadas de finales de los 90, y la que catapultó a la fama a Justin Timberlake.

SE ROBAN EL CORAZÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES

Los tres hermanos Kevin, Joe y Nick se convirtieron en un autentico fenómeno de masas impulsado por la factoría Disney. Jonas Brothers enamoró a más de uno desde el 2005, se separaron en el 2013, pero ahora todos aquellos niños y niñas que crecieron con ellos pueden disfrutarlos juntos otra vez como agrupación. A principios de mayo, varios mexicanos estaban listos para recibirlos en este país; sin embargo, la serie de conciertos que ofrecerían en Ciudad de México y Monterrey se pospusieron para agosto.

Jonas informó que los shows ahora serán el 21 y 22 de agosto en Ciudad de México, y el 24 y 25 de agosto en Monterrey.

Quienes eran infantes o pubertos en el 2009 seguramente disfrutaban del entretenimiento de series de Nickelodeon, como Big Time Rush, donde cuatro amigos flecharon a esta generación.

Carlos, Kendall, James y Logan congeniaron bien; pese a ello, como la mayoría de las agrupaciones se tomaron un descanso y regresaron con mucha fuerza, tan es así que en agosto de 2023 trajeron su Can't Get Enough Tour a tierras aztecas.

Another Life es el cuarto álbum de estudio de la boyband estadounidense y fue estrenado en junio de 2023.

Las directioners (fans de One Direction) aún echan de menos a la agrupación formada un 23 de julio del 2010 en The X Factor; pero disfrutan de sus proyectos individuales.

La boyband más emblemática de los últimos tiempos, conquistó escenarios de todo el mundo, pero en el 2015 tras la salida de uno de sus integrantes, Zayn Malik, todo cambió. Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson permanecieron como cuarteto; sin embargo tiempo después decidieron caminar en direcciones diferentes. En relación con nuestro país, Louis está por pisar tierra azteca por segunda vez en el año, después de haber formado parte del Tecate Pal' Norte 2024. Traerá su Faith in the Future World Tour en junio y justo ayer anunció que transmitirá en vivo su presentación en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México del sábado 1 de junio a las 9:00 de la noche, bajo la dirección de Sam Wrench.

La venta de boletos para el streaming inició este lunes 20 de mayo.

Por si fuera poco, la cuarta edición de su festival The Away From Home Festival, tendrá sede en Mérida, Yucatán. Por su parte, Zayn Malik acaba de estrenar su álbum Room Under the Stairs el 17 de mayo y tuvo una presentación en Londres después de muchos años.

Había una disputa entre el fandom de One Direction y otra banda británica-irlandesa formada en 2009, The Wanted. La integraban Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, y Nathan Sykes; Tom Parker también fue parte; él murió después de haber sido diagnosticado con un tumor cerebral inoperable.

Las nuevas generaciones se enamoraron del K-pop y BTS se convirtieron en los máximos exponentes de este fenómeno.

Los 40 externaron hace un par de años que esta boyband de siete chicos coreanos era de las de más éxito y con gran proyección.

Actualmente enfrenta una pausa en su carrera debido al servicio militar obligatorio para sus integrantes en Corea del Sur. Este compromiso empezó en 2023 y se estima que todos los miembros de BTS estarán de regreso a mediados de 2025.

En particular, el primero en iniciar su servicio militar fue Jin, comenzando en diciembre de 2022 y con una fecha de finalización prevista para el mes que entra.

MÉXICO NO PASA DESAPERCIBIDO

El fenómeno de las boybands también llegó a Latinoamérica, cómo no recordar a la agrupación musical puertorriqueña Menudo de 1977. En México en 1983 debutó Magneto, años después en la escena se posicionó Mercurio. En los últimos años quienes resaltaron en los titulares de revistas y diferentes medios de comunicación fueron Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro, Freddy Leyva y Bryan Mouque de CD9.

La boyband inició en 2013, repitió la historia de separarse, pero este año sorprendió con una gira de "despedida" enloqueciendo a todos sus seguidores. Se llama The Last Party Tour y después de salir a la venta los boletos, la banda logró tres fechas de sold out en la Arena CDMX; no obstante, sus fans laguneras podrán verlos el próximo 08 de septiembre en el Coliseo Centenario.