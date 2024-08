La banda Oasis se reúne tras 15 años ¿Habrá concierto en México?

Los músicos y hermanos británicos Noel y Liam Gallagher han dejado atrás un distanciamiento de 15 años al anunciar este martes el reencuentro de su banda de brit pop Oasis, que formaron en 1991 en su natal Mánchester, con 14 actuaciones en el Reino Unido y la República de Irlanda en 2025.

Después de una gran expectación, los hermanos anunciaron la gira 'Oasis Live 2025', que arrancará en el estadio del principado de Cardiff, en Gales, el 4 de julio del año próximo, para después continuar en Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

Considerada como la banda británica más importante de los últimos 30 años, Oasis se había disuelto en 2009 tras una fuerte disputa entre los hermanos durante un festival de música en París.

"Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado", señaló el grupo en un comunicado divulgado hoy a través de las redes sociales.

Las entradas estarán a la venta desde este sábado

Las entradas para ver a Noel, de 57 años, y Liam, de 51, saldrán a la venta este sábado a las 8:00 (07:00 GMT) en la República de Irlanda y a las 9:00 (08:00 GMT) en el Reino Unido.

Oasis actuará el 4 y 5 de julio Cardiff, a lo que seguirá cuatro presentaciones en el parque Heaton de Mánchester el 11, 12, 19 y 20 de ese mes, tras lo cual habrá dos actuaciones en el estadio londinense de Wembley el 25 y el 26 de julio del año próximo.

El 2 y 3 de agosto de 2025 volverán a actuar en Wembley, para luego trasladarse a Edimburgo (Escocia), donde se presentarán el 8 y el 9 de ese mes en el estadio de Murrafield.

La gira 'Oasis Live 25' terminará en el estadio Croke de Dublín el 16 y el 17 de agosto de 2025.

"Hoy, Oasis pone fin a años de especulaciones febriles con la confirmación de una esperada serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda que formarán parte de su gira mundial Oasis Live 25", señalaron los representantes de la banda.

"Oasis llegará a Cardiff, Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín en el verano de 2025. Sus únicos conciertos en Europa el año que viene, este será uno de los momentos en directo más importantes y de los más solicitados de la década", agregaron.

"La experiencia en directo de Oasis no se parece a nada", especialmente por "el carisma, la chispa y la intensidad que solo se dan cuando Liam y Noel Gallagher están juntos en el escenario", puntualizaron los representantes.

Oasis pone fin a conjeturas sobre reencuentro

La conjetura sobre el reencuentro empezó el lunes después de que los hermanos avisaran, a través de sus respectivas cuentas de la red social Instagram, que hoy harían un importante anuncio.

Los seguidores del grupo de Mánchester anhelaban desde hace años el regreso de la banda.

Formada en Mánchester en 1991, la banda ha estado liderada por el guitarrista principal y compositor Noel Gallagher y su hermano, el vocalista Liam Gallagher, durante sus 18 años juntos.

Con canciones como 'Supersonic', 'Rock 'N' Roll Star' y 'Cigarettes & Alcohol', Oasis se convirtió en un gran éxito comercial y de crítica, y catapultó a la banda al estrellato.

Oasis lanzó en 1994 su primer álbum, 'Definitely Maybe', al que le siguió su segundo un año después, con '(What's The Story) Morning Glory?', que se convirtió en el quinto álbum más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido.

El álbum contenía algunos de sus mayores éxitos, como 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger' y 'Champagne Supernova', canciones que se han vuelto mundialmente conocidas, mientras que la banda lanzó después otros cinco álbumes de estudio.

Las entradas para los conciertos de Oasis se podrán comprar desde este sábado a través de ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com y ticketmaster.ie. Según algunos medios, la entradas no bajarán de las 100 libras (118 euros).

¿Y México?

Los hermanos que arrancan su gira en Cardiff, Gales, podrían estar visitando tierras aztecas el próximo año durante el mes de septiembre.

Pese a que no hay información oficial sobre una gira a México, rumores entre fans en redes sociales señalan que Oasis se estaría presentando en el Estadio GNP Seguros, durante los días 11 y 12 del 2025.

Habrá que esperar a que Oasis haga un comunicado oficial de su posible visita a México.