La Banda MS regresa a Torreón ¿Cuándo será el concierto?

Paren todo que la Banda MS ya tiene todo listo para volver a la Comarca Lagunera. Esta mañana, la agrupación liderada por Sergio Lizárraga, dio a conocer nuevas fechas de su Tour Edición Limitada y la Comarca Lagunera figura.

Oswaldo Silvas, Alan Ramírez y todos los integrantes actuarán el 17 de mayo de 2025 en la Explanada de la Feria de Torreón. La venta de boletos comenzará el 18 de diciembre.Cada que viene la MS a La Laguna, es un éxito, así que se espera que les irá muy bien a los músicos en esta próxima presentación.

Silvas, Ramírez y los demás integrantes harán un recorrido de sus éxitos como El color de tus ojos, Me vas a extrañar, Háblame de ti y La sinverguenza, entre mucho otros.

La banda liderada por Sergio Lizárraga se ha mantenido vigente gracias a su clásico repertorio, a sus nuevas rolas y a las diversas colaboraciones que han realizado.

Oswaldo Silvas, vocalista de la agrupación, dijo en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón que el éxito es efímero sobre todo en la industria musical, motivo por el que la MS se encuentra preparada para todo.

"Estamos en nuestro mejor momento y nosotros estamos luchando para que este tiempo se alargue lo más que se pueda, por eso trabajamos día y noche para que las cosas se sigan dando como hasta ahora y en futuro podamos ser una banda consagrada.

"Empezamos desde abajo tocando en mesas de restaurantes hasta llegar al punto donde nos hallamos ahora.

“Por eso, si el día de mañana ya no pega algún disco o no va la gente a los nuestros eventos no habría problema alguno en volver a alguna de nuestras etapas pasadas", comentó.