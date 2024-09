La AniMole evoca a la nostalgia con invitados internacionales

Los fanáticos del anime, el manga y la cultura japonesa, tienen una cita el próximo mes en La Mole Convention con su nueva edición de la AniMole, la cual contará con varios invitados de talla internacional.

Y es que luego de la exitosa edición que tuvieron el año pasado con la AniMole, el gran evento dedicado al público ‘geek’ y ‘friki’ sorprende a los fanáticos una vez evocando a la nostalgia con una de las series más queridas de la década de los 70’s, pues como invitada de honor estará presente Yumiko Igarashi, una de las mangakas (historietista) más famosas de Japón, reconocida por su trabajo en la obra de Candy, Candy.

Yumiko Igarashi (LA MOLE/ANIMOLE)

Pero la famosa mangaka no es la única que engalanará el evento, pues también estará presente el animador Gen Sato, reconocido por su trabajo en famosas producciones como Sailor Moon Crystal, Dragon Ball Super, Naruto Shippuden y Pokémon XY.

Otro de los invitados más esperados es el actor de cine y televisión Jeff Ward, quien ha destacado por su papel de ‘Buggy, el payaso’ en el ‘live action’ de One Piece y en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. con el rol de ‘Deke Shaw’.

Jeff Ward (LA MOLE/ANIMOLE)

Las sorpresas no acaban ahí, ya que Tetsuo Kurata, actor japonés y protagonista de la clásica serie de televisión Kamen Rider Black también estará presente. Otras de las personalidades que estará en la AniMole es Carey Jones, actor y maquillador que participó en la serie The Book of Boba Fett como ‘Black Krrsantan’.

Tetsuo Kurata (LA MOLE/ANIMOLE)

Ross Marquand es otro de los invitados de lujo para esta edición de la AniMole. Este actor estadounidense se destaca principalmente por sus roles como Aaron en The Walking Dead y Red Skull en Avengers: Infinity War.

Además de disfrutar de las conferencias de estos invitados de lujo, los fans también tendrán la oportunidad de acceder a fotografías y firmas de autógrafos exclusivas gracias a las actividades que ofrece La Mole Convention. AniMole 2024 se celebrará los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center de Ciudad de México.