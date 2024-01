Kylie Jenner 'frena' a Selena Gomez

El domingo por la noche se llevó a cabo la 81° edición de los Globos de Oro y, entre las estrellas que se dieron cita en el evento, se encuentra Selena Gomez.

La actriz de 31 años fue nominada en la categoría de Mejor actriz por "Only murders on the building". A Selena se le vio muy sonriente por su paso por la alfombra roja y, siendo solidaria con Taylor Swift, cuando se anunció que "Barbie" había sido la cinta premiada como Mejor logro cinematográfico y taquilla, en la que la cantante también fue nominada, por la proyección de uno de sus conciertos del The Eras Tour, pues no tardó en acercarse a la mesa de la compositora para recargarse en su hombro.

Pero la intención de la famosa no era sólo demostrarle su apoyo pues, acto continuo, Selena se acercó al oído de Taylor para murmurarle algo que parecía que no podía esperar para ser expresado y, de acuerdo con las y los fanáticos de las cantantes, se trató de una revelación en la que Timothée Chalamet y Kylie Jenner estaban involucrados.

De acuerdo con una usuaria de X, antes Twitter, Gomez le dijo a Swift que se había acercado a la mesa en la que se encontrada Timothée para saludarlo y pedirle una fotografía, sin embargo, su novia, Kylie Jenner, supuestamente se habría negado a tal petición, respuesta que habría dejado atónita a la actriz que no dudó ni un segundo en contarle a Tay lo que había ocurrido. "Le pedí una foto con él y ella (Kylie Jenner) dijo que no", aseveró la usuaria en su tuit.

De acuerdo con un experto en imagen, consultado por "Daily Mail", la relación entre el actor y Kylie, podría producir una baja en la aceptación en el público respeto a Chalamet.