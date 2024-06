Katy Perry anuncia nueva era musical: todo lo que sabemos sobre Woman’s World

Katy Perry está de regreso a la música luego de cuatro años de ausencia, en los que se mantuvo enfocada en la crianza de su hija Daisy Dove, junto a su pareja, el actor Orlando Bloom; así como formar parte del reality show American Idol y otros proyectos como empresaria como su línea de zapatos.

El regreso de Katy se viene anunciando desde hace meses, luego de que la artista comenzó a hacer un cambio en su estilo de vestir, algo que los “katycats”, nombre con el que se le conoce a los fans de la artista, aseguraron era una pista sobre su retorno a los escenarios.

Finalmente, hace algunas semanas, la artista reveló en redes sociales un logotipo nuevo, lo que marcaba el comienzo de una nueva era musical.

Ha sido este lunes 17 de junio cuando la cantante de 39 años ha revelado la portada de su nuevo sencillo que llevará por nombre Woman's World, además de detallar cuándo será la fecha de estreno, no solo de la canción, sino también del video musical.

El primer sencillo de su nuevo álbum se estrenará el 11 de julio a las 7 pm, en horario del este de Estados Unidos, mientras que el video llegará al día siguiente.

La portada de Woman’s World muestra a una sensual Katy Perry usando una especie de bikini tejido y unas chaparreras futuristas y su cabellera negra suelta, dándole un toque Y2K. El arte fue realizado por el aclamado fotógrafo Jack Bridgland.

Además, Katy compartió un video en el que muestra un breve adelanto de la canción, la cual promete ser todo un éxito pop.

Es el primer lanzamiento de Katy Perry como solista desde que en 2020 estrenó su disco Smile, el cual no recibió tanto éxito como sus álbumes pasados. Previamente, la artista había lanzado los discos Witness (2017), Prism (2013), Teenage Dream (2010) y One of the Boys (2008).

Entre los éxitos de Katy destacan los temas I Kissed a Girl, Hot N Cold, California Gurls, Teenage Dream, Roar, Dark Horse y Swish Swish, entre otros.