Karol Sevilla habla de su drástica pérdida de peso; ¿qué le pasó?

La mexicana Karol Sevilla enfrentó los rumores en torno a su drástica pérdida de peso, la actriz y cantante salió a hablar en una transmisión en vivo.

Aunque la actriz protagonista de las series de Disney, Soy Luna y Siempre fui yo, siempre ha tratado de mantenerse alejada de los escándalos, eso no le ha impedido hablar públicamente de su vida privada.

Hace meses, la también cantante de 24 años de edad, dio mucho de que hablar respecto a su relación con Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio; sin embargo, ahora la intérprete de Tus Besos y Dime Dime mantiene una relación con el cantante Mario Bautista, de 28 años.

En medio de todo esto, Karol ha enfrentado varios rumores respecto a su peso, y es que en entrevistas previas, la artista ya había hablado sobre los comentarios negativos que recibía en redes sociales debido a un aumento de peso que tuvo, sin embargo, ahora la artista ha bajado varios kilos y ahora ha desatado opiniones sobre cómo consiguió este drástico cambio.

Al respecto, Karol ha decidido enfrentar los rumores y aclarar lo que está pasando con su apariencia sumamente delgada.

La artista dejó en claro en un live que no se sometió a cirugía como se ha llegado a pensar,

"Oigan, he visto muchos comentarios en donde dicen que cómo baje de peso tan rápido, algunos piensan que me operé, creen que pasé por un proceso (quirúrgico)", dijo la artista.

Sin embargo, Karol destacó que solo ha aplicado cambios en su estilo de vida y tomando hábitos más saludables.

"El único proceso fue cuidarme, comer mejor, ahora que estoy haciendo ejercicio, estoy bajando de peso porque diario estoy bailando, pero aparte soy una mujer que si me hubiera hecho algo no tendría pena de decirlo, porque no es nada malo", agregó.