Karime Pindter insinúa su llegada a 'Netas Divinas' a pesar de la negativa de Natalia Téllez

Karime Pindter, quien saltó a la fama tras su participación en “La casa de los famosos México”, ha dejado entrever su deseo de unirse al popular programa “Netas Divinas”, a pesar de la resistencia de Natalia Téllez. En una reciente entrevista con el influencer "Un tal Fredo", Karime habló sobre sus ambiciones y cómo espera expandir su carrera en el mundo del entretenimiento.

Durante la charla, Pindter expresó su entusiasmo por la posibilidad de formar parte del icónico programa de Televisa, conocido por su enfoque fresco y humorístico sobre temas de actualidad y vida cotidiana. Sin embargo, la mención de Téllez añadió un matiz intrigante a la conversación. Natalia, una de las figuras más queridas del programa, ha sido clara en su postura de que no está de acuerdo con la llegada de Karime, lo que ha generado especulaciones sobre la dinámica que se podría crear si la exconcursante de “La casa de los famosos” finalmente se une al elenco.

A pesar de la negativa de Téllez, Pindter ha manifestado que está dispuesta a luchar por su lugar en el programa. "Siempre he sido una persona que busca oportunidades y no me rindo fácilmente", comentó, mostrando su determinación por encontrar nuevas plataformas para su talento. Además, resaltó que su estilo directo y divertido podría encajar perfectamente en el tono del programa, lo que podría beneficiar tanto a su carrera como al show.

El interés de Karime por unirse a “Netas Divinas” no solo refleja su hambre de éxito, sino también su intención de diversificarse en el mundo del entretenimiento, ya que ha mencionado que le gustaría explorar más la comedia y la conducción. Con su carisma y autenticidad, Pindter se ha ganado un lugar en el corazón de sus seguidores, quienes la apoyan en cada paso que da.

A medida que se desarrolla esta situación, los fanáticos estarán atentos para ver si Karime finalmente logra unirse a “Netas Divinas” y cómo se manejará la dinámica con Natalia Téllez, una de las personalidades más destacadas del programa.