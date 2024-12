Kansas City le da 'su navidad' a Pittsburgh

- Andy Reid vistió un traje de Santa Claus en el camerino de los Jefes. Festejó así el regalo que se ganó su equipo en la Navidad: la ventaja de local durante los playoffs en la Conferencia Americana.

Patrick Mahomes lanzó para 320 yardas y tres touchdowns, y Kansas City aseguró el primer sitio de la Americana por cuarta vez en siete campañas, al doblegar 29-10 a los Acereros de Pittsburgh.

IMPONENTES

No está claro cómo consiguió Reid ponerse el traje tan rápido tras el encuentro. En cambio, es evidente la forma en que Kansas City logra destacarse cada año.

Recurre a un poco de Mahomes, algo de Travis Kelce, una dosis de velocidad y una defensa que hace su trabajo discretamente, incluso cuando su líder no está vestido de Santa.

Los Jefes, ganadores de las últimas dos ediciones del Super Bowl, tomaron rápidamente una ventaja de 13 puntos y nunca fueron realmente amenazados por los Acereros (10-6), quienes han perdido tres compromisos seguidos.

En cambio, recibieron otro duro golpe las esperanzas de Pittsburgh, de ganar el cetro divisional en el Norte de la Americana.

Mahomes conectó pases de anotación en la primera mitad con Xavier Worthy y Justin Watson, y la defensa de Kansas City se encargó del resto, incluso en ausencia del ala defensiva estelar Chris Jones, quien se recupera de una lesión de pantorrilla.

Los Jefes capturaron a Russell Wilson cinco veces, forzaron dos pérdidas de balón y apenas parecieron cansados pese a jugar por tercera vez en 11 días.

Kelce atrapó ocho pases para 84 yardas y se convirtió en el tercer ala cerrada en la historia de la NFL en alcanzar 1,000 recepciones, uniéndose a Tony González, miembro del Salón de la Fama y a Jason Witten. Kelce selló la quinta victoria consecutiva de Kansas City con una recepción de 12 yardas en las diagonales, a principios del cuarto periodo.

El jugador de 35 años celebró clavando el balón sobre el poste de la "H", lo que provocó una penalización por conducta antideportiva y quejas de la multitud que llenó el Acrisure Stadium, que se ha acostumbrado a ver el dominio de Mahomes sobre el equipo local. Patrick ahora tiene un récord de 4-0 contra Acereros en su carrera, con 17 touchdowns contra una intercepción.

Russell Wilson lanzó para 205 yardas por Pittsburgh. George Pickens terminó con tres recepciones para 50 yardas después de perderse tres partidos por una lesión de isquiotibiales. No fue suficiente para los Acereros, quienes tuvieron un récord de 0-3 durante un brutal tramo de tres partidos contra contendientes al Super Bowl: Philadelphia, Baltimore y Kansas City.

SIN PROBLEMAS

El debut de la NFL en Netflix no ha presentado hasta ahora contratiempos en la Navidad.

Mariah Carey inauguró la doble cartelera navideña con una actuación grabada de "All I Want for Christmas is You" antes de que Patrick Mahomes, Travis Kelce y los Jefes de Kansas Jefes, dos veces campeones del Super Bowl, se enfrentaran a Russell Wilson, T.J. Watt y los Acereros de Pittsburgh.

Netflix firmó en mayo un contrato de tres años para transmitir los partidos navideños. El gigante del streaming espera uno de sus días más grandes desde 1998, cuando el sitio se lanzó.

Los 282.3 millones de suscriptores de Netflix en más de 190 países pueden recibir en streaming los encuentros. Ello marca la primera vez que un solo medio ha distribuido un duelo de la NFL a nivel global.

Netflix tiene los partidos disponibles en cinco lenguas: inglés, francés, español, portugués y alemán.

La NFL está realizando sus primeros partidos en miércoles desde que los Acereros y los Cuervos tuvieron que jugar el 2 de diciembre de 2020, debido a la pandemia. La otra vez que la liga jugó en un miércoles desde 1948 fue en 2012, cuando los Gigantes y Vaqueros se encontraron en el partido inaugural de la temporada.