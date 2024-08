Luis "Potro" Caballero fue el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2 en una noche de eliminación que arrasó en rating a través del canal Las Estrellas.

Tras su salida, "Potro" charló con El Siglo acerca de cómo enfrentó todo lo que ha generado el programa en cuanto a polémicas y tendencias, además de que mencionó que trae ganas de venir a la Comarca Lagunera.

"Ya tiene rato que no voy a Torreón. Hace como siete años fui a un evento y nada más. Estaría increíble regresar a La Laguna", comentó "Potro".

De acuerdo con el entrevistado, el haber salido de la "casa" en estos momentos fue lo mejor que le pudo haber ocurrido.

"Créanme que estoy agradecido de haber salido. Me fui justo a tiempo, antes de que estalle la bomba atómica. En verdad que ha sido difícil encontrarme con la verdad y de ver qué es lo que pasaba afuera. Me he dado cuenta de cómo funcionó todo adentro".

En los últimos días, el reality show ha estado lleno de insultos, chismes y provocaciones entre los habitantes, motivo por el que el también cantante reafirma que está mejor fuera.

"Estar 24 horas en cuatro paredes sometido a un estrés constante, a una paranoia horrible en la que piensas que todo mundo habla mal de ti y que todo mundo te quiere mandar a la hoguera, se empiezan a tener este tipo de conversaciones en las que abunda la hipocresía y se habla de los que están en la casa porque esa es tu verdad en ese momento".

Del otro lado de la balanza, Luis mencionó que hizo muy buenos amigos y hay momentos que sí disfrutó bastante.

"Considero que lo que pasa en los realities se queda ahí mismo. La gente que quiera salir y convivir conmigo fuera de la casa será más que bienvenida. Yo me he ido sin enemigos de La Casa de los Famosos".

En cuanto a tener un favorito para ganar, Caballero mencionó que todo en el reality cambia rápidamente, por lo que no podría definir alguno, aunque sugirió que Karime o Arath podrían llegar a la final.

"Es complicado porque faltan varias semanas. Cada día crucifican a uno o aman a otro. Por lo que estoy viendo, les podría decir que pueden triunfar un Arath o una Karime".

"Potro" comentó que ya se ha integrado a las Galas, en donde opina de lo que va ocurriendo en La Casa de los Famosos, luego de su salida y de sus experiencias ahí vividas.

"Voy a estar todos los días en las Galas y considero que aportaré más estando afuera que adentro. Ya sé cómo se maneja el panel de los famosos, y como ya sé qué onda, nadie mejor que yo para opinar".

Luis dio a conocer que La Casa de los Famosos de igual manera le sirvió para crecer en diversos sentidos.

"Ha sido una grata experiencia y creo que la más complicada a nivel personal, porque jamás había tenido tantos comentarios negativos en el sentido que del cuarto de 'tierra' y que los de 'mar' son inmaculados.

"Nunca había estado envuelto en algo así, pero bueno, lo tomo de la mejor manera. Además, es importante recalcar que me llevé bien con todos y ninguno de ellos me nominó", relató.

Contó el artista que luego de dejar la Casa de los Famosos desea hacer otras labores dentro del mundo artístico.

"Hacer reality shows me encanta, pero sí me gustaría hacer algo diferente. Retomaré mi podcast y el tema de la música, que es algo que me encanta".