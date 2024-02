Justin Bieber en Las Vegas: ¿para estar en el Super Bowl LVIII?

Con la cuenta regresiva en marcha para el Super Bowl LVIII, uno de los eventos deportivos más esperados del año, y la atención centrada en el espectáculo de medio tiempo liderado por Usher, han surgido especulaciones sobre la posible participación de Justin Bieber en el show, avivando aún más el fervor de los fanáticos.

Sin embargo, ¿qué información se tiene hasta el momento sobre este tema?

Según informes de "TMZ", Usher ha mantenido conversaciones directas con el intérprete de "Love Me" para compartir el escenario del Allegiant Stadium de Las Vegas este domingo. Fuentes cercanas que hablaron con el medio detallaron que durante la charla, no hubo intermediarios, y aunque se desconoce si Justin aceptó la propuesta, el famoso definitivamente querría que ambos cantaran en lo que promete ser el Super Bowl más visto de la historia. Ambos artistas colaboraron en 2010 en la canción "Somebody to Love".

Asimismo, la mañana de este sábado se dio a conocer que Bieber fue captado llegando a la ciudad del pecado junto a algunos miembros de la familia Kardashian. El famoso portaba un enorme abrigo, un gorro decorado con una palmera y jeans, junto a un transportador para perros Louis Vuitton.

Justin es cercano a Kim, Khloe y Kendall Kardashian, debido a la amistad que estas tienen con la modelo Hailey Bieber, esposa del artista. No obstante, continúa sin estar claro si su presencia en la ciudad se debe a que aceptó la propuesta del músico o si simplemente desea disfrutar del juego de la NBA.

Usher fue el mentor de la voz detrás de "Never Say Never" desde que este último tenía 13 años, y ayudó a guiar su carrera junto con el mánager Scooter Braun.