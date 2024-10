Justicia Penal en Coahuila enfrenta sobrecarga

El estudio "Hallazgos desde lo local, Evaluación de la Justicia Penal en Coahuila" realizado por México Evalúa revela que en 2023 las instituciones de justicia penal de la entidad superaron los promedios nacionales de carga laboral.

En ese mismo, se registraron mas de 59 mil carpetas de investigación en Coahuila. El delito con un mayor número de denuncias fue el de violencia familiar, con 12 mil 379 casos.

Sin embargo, la mayoría de los delitos no son del conocimiento de las autoridades: el 91.6 por ciento (%) de los delitos que ocurrieron en la entidad no fueron denunciados pues la gente no denuncia porque considera que "pierde el tiempo".

En contraparte, se reporta que el 54.1% de las víctimas en Coahuila logró acceder a la reparación del daño en 2023, mientras que el promedio nacional es de 4%.

Además, en Coahuila, en el 83.2% de los casos, la autoridad judicial determinó que las detenciones fueron legales. Dicho porcentaje se encuentra por encima del promedio nacional, donde el 77.4% de las detenciones fueron consideradas como legales en ese año.

"El Sistema de Justicia Penal requiere personal suficiente y capacitado para garantizar que los procesos funcionen de manera justa, eficiente y efectiva. Sólo así, se podrán evitar retrasos innecesarios que perjudican a las partes involucradas y generan sobrecarga al sistema judicial", comentó Mariana Campos, directora general de México Evalúa.