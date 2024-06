Junior H cancela su gira por México; ¿qué fue lo qué pasó?

El cantante de corridos tumbados, Junior H, ha sorprendido a sus seguidores tras anunciar que ha tenido que cancelar su gira de conciertos.

A través de redes sociales, el intérprete de Fin de Semana compartió que por causas que están “fuera de su control”, tendrá que cancelar su gira por todo México.

“Se cancela la gira de México, hasta nuevo aviso mi gente, una disculpa a todos los amo. Esto está fuera de mi control:/”, decía la historia de Instagram del cantautor mexicano.

De momento, la Feria Nacional de Durango, no se ha pronunciado tras la cancelación de este artista, quien ya tenía toda la Velaria vendida horas después de anunciar su llegada, siendo el primero en lograrlo.

Cabe señalar que apenas el pasado mes de mayo, Junior se presentó ante su público lagunero en el Coliseo Centenario en Torreón , en donde presentó sus mayores éxitos ante un foro por completo lleno.

Sold out en horas

El cantante de corridos tumbados tenía su fecha en la Velaria para el 22 de julio en punto de las 8 de la noche, Junior H fue el primer artista, en esta edición de la FENADU 2024, en hacer sold out, y es que no habían pasado siquiera 24 horas del anuncio oficial cuando ya no había asientos boletos para este concierto, mismos que rondaban entre los $800 y los $1,650.