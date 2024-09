Jungkook de BTS llega a los cines: El documental 'I am Still' ya está disponible

ARMY, el fandom de BTS, ya se encuentra listo para asistir a los cines de México y poder disfrutar de I AM STILL el documental de Jungkook que mostrará cómo fue la 'aventura' de este cantante y bailarín surcoreano mientras se enfrasco en una carrera en solitario.

'I Am Still' refleja el recorrido de "JK", apodo del cantante, desde su debut en solitario en julio de 2023 con la canción "Seven" hasta el lanzamiento de su primer álbum, Golden, en noviembre del mismo año. El documental también explora sus experiencias y desafíos al estar separado de los otros seis miembros de BTS.

Dicho documental estará disponible en cines mexicanos del 18 al 27 de septiembre.

"Jungkook renació como una estrella pop global, dice en tráiler principal de este documental, y es que mientras otros integrantes de la agrupación surcoreana se dedicaron a seguir con una carrera en solitario y entrar al servicio militar obligatorio de Corea del Sur, JK estuvo un tiempo desaparecido de las redes sociales, a su regreso a los escenarios, rompió récords y se convirtió en el solista surcoreano más exitoso.

Quiere dar más a sus fans

Algo que ARMY conoce bien de Jungkook es que él nunca se ha sentido "suficiente”. A menudo mencionaba que debía esforzarse más para que sus fanáticas se sintieran orgullosas de él, por lo que, en una parte del tráiler del documental, se puede escuchar a Jungkook decir: "Nunca me he considerado un genio, sé perfectamente que soy insuficiente”.

Desde el debut de BTS en 2013, cuando Jungkook tenía apenas 15 años, demostró su excepcional talento vocal. Su habilidad para transmitir emociones y su versatilidad lo han consagrado como uno de los mejores vocalistas del K-pop, ganándose el reconocimiento y la admiración tanto de críticos como de fanáticos.

Los cines están listos para recibir a ARMY

La cadena de cines Cinépolis está lista para recibir a todas las fanáticas de BTS. En uno de los complejos ubicados en Torreón, se proyectará el documental en el 50% de las salas del cine situado dentro de un centro comercial en el Boulevard Independencia.

Dámaris Ochoa, empleada del cine, informó a El Siglo de Torreón que se anticipa una alta asistencia, similar a la de eventos anteriores de este tipo. Por ello, han programado las proyecciones en las salas más grandes para acomodar a la audiencia.

A pesar de la fama del fandom de BTS por ser 'problemático', Dámaris destacó que en proyecciones previas de documentales y conciertos de la banda de K-pop, las fanáticas han mostrado un comportamiento ejemplar.

Datos:

“Seven”, se convirtió en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en la plataforma de Spotify en 108 días.

El álbum “Golden” contiene canciones escritas por los reconocidos cantautores Shawn Mendes y Ed Sheeran.

Jungkook se despidió de sus fans el 20 de noviembre de 2023 con un emotivo concierto antes de ingresar al servicio militar obligatorio de Corea del Sur, y está previsto que lo termine a mediados de junio próximo.