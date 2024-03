Julión Álvarez y Alfredito Olivas detienen concierto para evitar multa en Chihuahua

Los corridos, los corridos tumbados y los narcocorridos generaron gran debate en 2023, cuando varios estados; entre ellos Chihuahua, los prohibieron por hacer apología al crimen y la violencia.

Desde entonces, el gobierno estatal estipuló que los artistas que interpretaran este tipo de temas en un evento multitudinario, recibirían una sanción que superaría el millón de pesos, misma que Julión Álvarez podría hacerse acreedor debido a su último concierto en este estado.

Este din de semana y como parte del tour "Prófugos del anexo", el intérprete de "Terrenal" y Alfredo Olivas se presentaron en el Estadio Olímpico Universitario de Chihuahua, donde ofrecieron una noche inolvidable a sus casi 22 mil asistentes.

Sin embargo, ambos cantantes parecen haberse olvidado de las restricciones musicales del gobierno, pues en un momento del show Olivas decidió cantar "El Malo de Culiacán", uno de sus corridos más famosos y que de inmediato puso a cantar a todos los fans.

De acuerdo con un video que ya circula en las redes sociales, ya avanzada la canción alguien del staff se comunica con ellos para informarle a Alfredo del error que estaban cometiendo, y éste deja de tocar. Segundos más tarde, Julión hace lo mismo: detiene la canción y el concierto para ofrecer disculpas.

"Oigan, ¿saben qué? Somos borrachos, pero no irrespetuosos. No nos acordamos de que aquí no podemos cantar corridos, compa. De verdad se nos olvidó, discúlpenos. Pedimos públicamente, y aquí ante todos ustedes, una disculpota", dijo el llamado "Rey de la taquilla".

El público entre risas y chiflidos, les pidió a los artistas que continuaran con el tema, pero estos se rehusaron por motivos de respeto a las autoridades: "Gobierno, discúlpenme, de verdad públicamente pedimos disculpas. Se nos fue el rollo. Ahora, sí ya nos van a cobrar la multa, pues nos la echamos…" agregó entre risas.

En mayo del 2023, Grupo Firme se vio obligado a cancelar su concierto en Cancún, pues entre su repertorio se encontraban varios corridos; asimismo, en septiembre de ese mismo año, Natanael Cano fue multado en Chihuahua, por más de 1 millón de pesos, por presentarse ante más de 9 mil personas.