Julián Quiñones y su emotiva despedida del América: 'dejé juellas que no se borrarán'

Hace unas horas, América hizo oficial la salida de una de sus piezas claves en el bicampeonato de la Liga MX, el atacante de la Selección Mexicana, Julián Quiñones.

Una noticia que de inmediato generó tristeza por parte de la afición, que no dudó en reconocer su trabajo durante el año que vistió la camiseta de las Águilas.

Palabras y buenos deseos que no pasaron desapercibidas para Quiñones, quien pese a estar concentrado con el Tricolor con miras a la Copa América, dejó un emotivo mensaje en el que definió su paso como exitoso.

"Hola. Americanistas, desde el día #1 que pise esta institución sabía a qué venía y lo cumplí y también sé que el paso de nosotros los jugadores por el club más grande de México puede ser muy corto y puede ser muy largo. Y como puede ser excelente también puede ser malo. Mi paso fue muy corto y en mi punto de vista fue excelente, donde dejé huellas que nunca se podrán borrar. Muchas gracias por todos los momentos buenos y sobre todo malos", escribió.

En ese sentido, el nuevo jugador del Al Qadsiah de Arabia Saudita, agradeció el respaldo y apoyo de la afición, compañeros y cuerpo técnico.

"Gracias a todas las personas que me apoyaron sin importar el momento y a las que no también porque me impulsaban mucho más a seguir trabajando más fuerte. A mis compañeros muchas gracias por esa linda familia que construimos día a día. Porque no es fácil estar en el equipo más grande de México y con grandes jugadores y mantener un vestidor tan unido, mis respetos y admiración a todos. Gracias. Americanistas", finalizó Julián.