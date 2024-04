Juicio de Trump, aún sin jurado

El juicio contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el caso en que se le acusa de alterar registros financieros para encubrir pagos hechos para silenciar noticias sobre su vida sexual inició el lunes con el arduo proceso de seleccionar a los miembros del jurado.

Pero la jornada concluyó sin que se eligiera a ningún miembro del jurado. El proceso de selección está programado para reanudarse el martes.

El primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos dio inicio mientras Trump busca regresar a la Casa Blanca, lo que crea un notable espectáculo de dos pistas del virtual candidato presidencial republicano, que alterna sus días como acusado y en campaña por la presidencia. Ha combinado esos roles durante el último año al presentarse en mítines y en las redes sociales como víctima de procesos penales por motivos políticos con el fin de descarrilar su candidatura.

“Es una farsa. Es una cacería de brujas política. Sigue y sigue por siempre”, dijo Trump al salir del juzgado, en donde se sentó en la mesa de los acusados junto a sus abogados.

Después de una presidencia que rompió las normas y que se vio ensombrecida por años de investigaciones, el juicio equivale a un ajuste de cuentas histórico para Trump, quien ahora enfrenta cuatro actas acusatorias por delitos que van desde tener en su poder documentos confidenciales hasta conspirar para anular una elección. Sin embargo, lo que está en juego en el terreno político es menos claro, ya que una sentencia condenatoria no le impediría convertirse en presidente y porque las acusaciones en este caso se remontan a años atrás y se consideran menos graves que las de los otros tres procesos.

La jornada inició con los argumento preliminares — incluida una posible multa a Trump— antes de pasar a la selección del jurado, en donde todas las partes involucradas decidirán quienes podrían ser seleccionados para determinar el destino jurídico del ex, y posiblemente futuro, presidente de Estados Unidos.

Después de que el primer grupo de posibles miembros del jurado fue llamado al juzgado, Trump giró la cabeza para verlos bien, susurrándole a su abogado mientras ingresaban al banquillo de jurados. “Están por participar en un juicio con jurado. El sistema de un juicio con jurado es una de las piedras angulares de nuestro sistema judicial”, dijo el juez Juan M. Merchan. “El nombre de este caso es el Estado de Nueva York vs. Donald Trump”. Sólo alrededor de un tercio de las 96 personas del primer panel de posibles jurados permanecieron después de que el juez excusara a algunos miembros. Más de la mitad del grupo fue excusado tras decir al juez que no podían ser justos e imparciales. Al menos nueve más fueron excusados tras levantar la mano cuando Merchan les preguntó si no podían servir por alguna otra razón.