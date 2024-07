'Jugar y ganar es la meta': Nacho Ambriz

La derrota en la fecha inaugural del Apertura 2024, caló hondo en el seno santista. Su técnico, Nacho Ambriz, está consciente de la situación, por lo que este sábado ante los Pumas de la UNAM en el Corona, busca revertir la situación, previo a la agenda ajetreada de la inminente doble jornada que está en puerta.

“Cuando los resultados no se dan, siempre habrá mucha molestia, crítica y enfados” confesó el estratega de los Guerreros, en exclusiva para El Siglo de Torreón, en la sala de prensa Miguel Ángel Ruelas Talamantes, de la casa de los albiverdes.

El timonel además fue contundente: “Lo único que les puedo decir es que todos los días trabajo y preparo para el equipo para ganar, hay veces que nos podemos equivocar, cometemos errores todos, a veces le puede tocar al jugador, en otras a mí, pero nunca con la intención que el equipo juegue mal, de no entender lo que significa jugar en Santos Laguna y su afición, que ellos se levantan temprano para ir a trabajar, que luchan para pagar un abono, un boleto, para venir a apoyar, nada en la vida es fácil”.

Pero fiel a su estilo, el capitán por México como jugador en el Mundial de Estados Unidos 94’, dejó en claro que el futbol es así, en la que su compromiso es preparar al equipo para ganar y sobre todo que guste.

“Habrá partidos que juguemos bien y no ganemos, otros donde juguemos mal y ganemos. Sería un mentiroso o un hablador, si dijera que seríamos campeones en este torneo. Debo ser prudente, dar lo mejor de mí, ante una institución que hoy me da la oportunidad de trabajar” confesó. Ambriz entiende a la afición verdiblanca, aceptando que cuando no hay resultados, no está contenta, ejemplificando que cuando sales campeón y al otro día no ganas, empiezas otra vez casi desde cero, pero es el desafío que tiene el futbol, de las aficiones.

“Tenemos esa intención, de jugar bien y ganar, que el equipo transmita de adentro hacia afuera a pesar de no conseguir el resultado, que te partes el alma, es de mi mayores ocupaciones” profundizó el responsable del equipo desde mediados del Clausura 2024.

PARTIDO IDEAL

Ambriz recordó que la campaña anterior, tuvo un encuentro que quisiera repetir el resto del Apertura 2024, con lo cual sin duda, les daría los triunfos necesarios para llegar al objetivo principal, que es volver a jugar una liguilla.

“Todos quisiéramos al equipo que enfrentó a Cruz Azul el torneo pasado, que corriera, gustara, ganara y goleara, pero debemos entender que todo partido es diferente. Pero debemos rescatar esa parte de no dar un balón perdido, ser más verticales para construir que me gusta, por eso buscamos gente rápida” explicó. Adelantó que en casa, ayudaría más a jugar con dos centros delanteros, en buscar alternativas para ser más agresivos y con buen futbol, poder derrotar a unos universitarios, que vienen de golear al León en la fecha inaugural. Nacho no pudo ocultar, su gusto por vivir en la Comarca Lagunera:

“Es un lugar donde me siento bien, tranquilo y querido. La gente me lo demuestra en la calle cuando voy a comer, que convivo en la ciudad, pero sé de la responsabilidad de entregar buenas cuentas, nos tenemos que esforzar más, dar un paso más de voluntad para hacer las cosas bien”.

CONSCIENTE

Luego de realizar una pretemporada larga, en el primer encuentro, tuvieron que dejar gente importante en el banquillo, para al final, generar incertidumbre y desilusión “es pan con lo mismo, como dice la gente” alertó el director técnico. “Es cierto que no generamos mucho ataque, tuvimos pocas llegadas.

Duele debido a que no sumaste puntos, ante un rival que no fue superior. Pero vamos agarrando ritmo estos días, mantener la calma, el equipo está molesto por la forma cómo nos ganan el partido”. Dijo que trató de enriquecer al equipo con los cambios en el complemento y aunque pareciera que culpara a alguien con los movimientos, indicó que el responsable es él.

“No se inventó nada, simplemente aceptar los errores que se cometen y luego la tranquilidad que se trabaja bien. Al final son detalles, momentos, pero va mejorando. Y es que la movilidad cuesta a lo largo y ancho de la cancha y advierte, que no pueden ser directos en el ataque, ya que no tienen gente alta, por lo que insiste en la posesión de la pelota “Entiendo que molesta que los centrales toquen la pelota, pero intento mover al adversario para que nuestros jugadores hagan daño por el centro y tengan profundidad, con centros por abajo para poder conectar”.

INDIVIDUALIDADES

A pesar que es un deporte de conjunto, hay elementos claves que deben funcionar para tener un buen rendimiento y por ende, los resultados positivos empiecen a llegar, antes del parón obligado debido a la Leagues Cup en Estados Unidos.

“Fran (Villalba) me va diciendo cómo se siente, igual que puede jugar 30 minutos, como lo hicieron varios ante Puebla. Él y Jordan (Carrillo) se conocen, ya entrenaron y jugaron juntos, me pasa por la mente para tenerlos en la cancha. Aquí no hay tanta altura (sobre el nivel del mar), pero lo veo bien, contento y participativo. Si puede estar, lo hará” informó.

Indicó que con los refuerzos, la idea es seguir creciendo en el plantel, pero entiende el mercado, por lo que siempre en la cabeza, debe tener el cómo conformar una base. De la salida de Alan Cervantes expresó: “No me puede sorprender su salida, era una opción que se manejaba atrás, pero ya es quitármelo de la cabeza, saber que ya no está y trabajar con lo que tengo”.

En cuanto a Jordan Carrillo dijo “tengo una gran alternativa con él, va creciendo y necesita entender el plano del futbol, los procesos y saber dónde está parado. Pareciera que la cancha en todos lados es igual, lo que trato es que sea mejor futbolista, que la gran capacidad que tiene para quitarse gente, no lo haga desde atrás”. Y de los juveniles, adelantó que trata de romper esos procesos de edades, ya que si la categoría les queda chica, entrenarán con la más grande y luego regresen a jugar a la suya “Ahorita los conozco a todos, ya pulí y me quedé con cinco, no puedo apostar por todos”. Además puntualizó “Echeverría cada vez se va afianzando más, tengo centros delanteros jóvenes, como el caso de Fano (Carrillo) y Tahiel (Jiménez), además de Geovanni (Pérez) que tarde o temprano va a jugar, no vamos a tener problema en la regla de menores”.

FUTURO INMEDIATO

Para Ambriz, viene una semana brava, ya que enfrentarán a tres buenos equipos, como son Pumas, Atlas de visita y Tigres de local, aceptando que en la Liga MX ya ningún conjunto es fácil para ganarles. “Sí es importante por los resultados y el buen funcionamiento.

No es lo mismo tener tropiezos que sacar 9 puntos para ir a la Leagues Cup, con el tema de confianza a tope. Tuve semana larga, pensamos en pretemporada para llegar en las instancias que nos vienen.

Luego el trabajo de día a día, el que nos deben sacar adelante”. Por último, resaltó que el certamen internacional, es punto clave para la afición santista y el mismo club, donde no se ha tenido mucha fortuna. “Lucharemos, esperemos que para esas instancias, el carro (plantel) como esté, iremos a competir, pero no habría pretexto (eliminación), es estar consciente que será bonita oportunidad para llegar a pelear puestos importantes”.