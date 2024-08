Juegan la primera Porsche Golf Cup en el Campestre Torreón

Este viernes muy temprano en el campo del Campestre Torreón, se jugará la primera edición en la Comarca Lagunera del Porsche Golf Cup, que tuvo un éxito en cuanto a participación se refiere. Anoche se llevó a cabo el Torneo de Putt y Rompehielos, entre los golfistas inscritos.

La competencia se dividirá en tres diferentes categorías de acuerdo al hándicap de los participantes, donde los campeones de cada una de ellas, así como el mejor score gross (menor cantidad de golpes) obtendrán su boleto para disputar la fase nacional, en sede todavía por definir. Se jugará bajo el sistema Stableford (puntos) en las categorías A (0-18 hándicap índex), B (18.1-26 hándicap índex) y C (26.1-36 hándicap índex).

La salida será a las 8:30 horas por escopetazo, en una ronda individual de 18 hoyos. La puntuación por hoyo, será de 4 puntos al firmar dos golpes abajo del par (eagle), de 3 unidades con un golpe abajo del par (birdie), dos puntos con par y una unidad con un golpe más (bogey).

Con dos ó más golpes arriba del par del hoyo, no será puntuable. Habrá premio especial para el primer Hole in One en el hoyo 4, un auto Macan 2024 de la misma agencia Porsche. También a los 3 mejores O’yes de cada Par 3, mismos que no son acumulables. La salida para Caballeros será de marcas blancas y de Damas de rojas.

En cuanto al desempate, para el primer lugar de todas las categorías será “muerte súbita” en los hoyos asignados por el comité, con las ventajas originales con las que iniciaron. Para segundos y terceros lugares, el desempate será determinado por comparación de tarjetas.