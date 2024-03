Juegan el ExATec Blue Open Laguna 2024

En punto de las 8 de la mañana de este viernes en el campo del Campestre Torreón, se jugará la novena edición del Torneo de Golf ExATec Blue Open Laguna 2024, con una nueva modalidad.

Para esta ocasión, se jugará por Parejas en Bola Baja en Stroke Play (golpes) al 80 por ciento de su hándicap, por lo que cada participante, jugará su bola, anotándose en la tarjeta, el score más bajo por cada hoyo jugado.

El cupo límite es para 66 parejas y el torneo se dividirá en dos categorías, de acuerdo al hándicap de los golfistas. La primera es de 0 a 17 de hándicap individual, mientras que la segunda es de 18 a 36. Cada jugador saldrá de las marcas que le correspondan de acuerdo a su hándicap.

Las dos parejas ganadoras tendrán derecho a participar en el Torneo Campeón de Campeones, que se celebrará en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, en fecha por definir y se jugará en la modalidad a Go Go en equipo por las parejas ganadoras.

Habrá premios a las mejores dos O’Yes del torneo en los hoyos: 4, 7, 12, 15 y 17, así como un premio especial para quien logre embocar un Hole in One, que en caso de no caer, se repartirá entre las mejores O’Yes del torneo. El torneo es para apoyar al programa de becas “Líderes del Mañana”, promovido por el Tec de Monterrey, por lo que todo lo recaudado en inscripciones, será íntegramente destinado a esta iniciativa.

114 JUGADOREStomarán parte en esta tradicional competencia en dos diferentes categorías.

PAREJAS

Algunos de los participantes que estarán en el field, son los dúos conformados por Alfonso De La Garza y Ricardo Moreno, Mónica Saldaña y Mónica Hoyos, Marcela Coghlan y Alejandra Barba, Olga Acevedo y Laura Jaramillo, Jaime Murra y Fernando Gallegos, Ángel Treviño y Carlos Villarreal.

Además de Eduardo Herrera y Gerardo González Dueñes, Carlos López y Víctor Chávez Chagoya, Herminio Siller y Luis Pedro Silva, Johanan y Jafar Mansur, Daniel Ceijas y Héctor Gutiérrez, Ricardo López Rosas y Fernando López Ibarra, Enrique Mery y Carlos Pérez, Armando López Negrete y Sergio Torres. También estarán Antonio González Dueñes y Eugenio Treviño, David Madero y Hugo Lozano, Roberto Flores y Gerardo Valdes, Mauricio López Dueñes y Mauricio Ceniceros Menéndez, Germán “el Tío” Villaseñor y Carlos Martínez, Jaime Hernández Barrera y Jorge Andrés Hernández Blázquez, Francisco Burelo y Armando Sonora, entre otros.

Para recordar

En la octava edición en marzo del 2023 se realizó un Hole in One

■ Rosy Tafoya realizó la hazaña que todo golfista sueña en el hoyo 7.

■ La jugadora utilizó un fierro 7 para las 115 yardas desde rojas.

■ Los testigos fueron Lupita Chávez, Sofía Towns y Noé González.