Juan Osorio confirma que Iriana Baeva seguirá siendo Aventurera

El barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina", así fue como el productor Juan Osorio reafirmó a la actriz rusa como la protagonista de "Aventurera", esto a pesar de las críticas que sigue recibiendo y a que ya se había anunciado que habría cambios en este musical, entre ellos su salida.

Osorio explicó que si bien, ya había decidido que Baeva quedara fuera del elenco, cambió de opinión al ver el apoyo que recibió la actriz por parte de sus compañeros actores y de toda la producción.

"Irina ha tenido la fortaleza de aguantar las críticas, los ataques... yo no la he visto dudar en sus bailes, en su trabajo, es una gente profesional que ha entregado la vida. Por encima de un negocio, está la calidad humana y a mí me ha caracterizado eso. Yo confié desde el principio en ella y merece estar en este proyecto, yo la respaldo", dijo durante un breve encuentro con la prensa.