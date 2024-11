Juan Luis Guerra conquista los

Los Grammy Latino llegaron para presentar su 25a edición, la cual generaba bastante expectativa por la calidad de los artistas nominados para esta edición.

El músico dominicano Juan Luis Guerra fue el gran ganador de la noche, pues los premios a Mejor Grabación del Año y Mejor Álbum del Año fueron conquistados por él, esto gracias a su más reciente producción Radio Güira.

LO MEJOR DE LO MEJOR

La sensación colombiana Ela Taubert fue la ganadora al Mejor Artista Nuevo, con el cual se califica al mejor prospecto musical para los próximos años.

El dominicano Juan Luis Guerra demostró estar más vigente que nunca, pues de manera totalmente insólita se llevó el galardón a la Mejor Grabación del Año y Mejor Álbum del Año sobre pesos pesados como Anitta, Bad Bunny, Karol G y Shakira, esto gracias a su obra Radio Güira y al sencillo Mambo 23.

La Canción del Año en esta ocasión fue Derrumbe de Jorge Drexler.

LO MÁS 'POP'

Una de las categorías más esperadas en la noche fue esta, y es que parte de lo más popular de la música fue premiado para esta categoría; Luis Fonsi con su trabajo El Viaje se alzó con el premio a Mejor Álbum Pop Vocal, mientras que Kany García obtuvo su segundo Grammy de la velada por García, en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional; finalmente, Feriado de Manuel Lorente Freire, Héctor Mazzarri, Alberto Montenegro, Daniel Rondón & Andres Story obtuvo el premio a Mejor Canción Pop.

REGIONAL, PRESENTE

Alejandro Fernando y Chiquis dieron banderazo a la acción del regional mexicano, pues ambos se alzaron con el Mejor Álbum de Mariachi y Mejor Álbum Banda, respectivamente.

Carin León se llevó el galardón a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por su obra Boca Chueca Vol. 1, mientras que el mejor tema fue El Amor de Su Vida de Grupo Firme y Grupo Frontera, siendo estos últimos quienes también se llevaron el galardón a Mejor Álbum Norteño por El Comienzo.

URBANO, DOMINANTE

Siendo de las categorías más esperadas, Bad Bunny fue quien se alzó con la categoría a Mejor Interpretación de Reggaetón, mientras que Karol G firmó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana, obtenido por su trabajo Mañana Será Bonito, con el cual se impuso a artistas como Eladio Carrión o Feid; Trueno y Daddy Yankee fueron otros ganadores destacados.

BARRERA HACE HISTORIA

Contando con nueve nominaciones, y siendo la celebridad más laureada de la noche, Edgar Barrera, quien comenzó el día como el más nominado de los Latin Grammy, conquistó por segunda vez consecutiva el premio al compositor del año y se consagró también como productor del año así como en el rubro de mejor canción regional mexicana con Por el contrario, que creó junto a Kevyn Mauricio Cruz, alias Keityn, y Elena Rose.

"No lo puedo creer", dijo el mexicano al recibir su tercer premio, tras revelar que admiraba a los productores con los que competía en la misma categoría: Eduardo Cabra, Nico Cotton, Juan Luis Guerra, Janina Rosado y Julio Reyes Copello.

PERSONA DEL AÑO

Carlos Vives abrió la ceremonia con una presentación enérgica que rápidamente conectó con el público. Interpretó algunos de sus éxitos más reconocidos, como Fruta fresca y La bicicleta, cautivando a los presentes desde el primer instante y marcando lo que sería una celebración a la historia de la Academia de la Música Latina.

"Por décadas has encarnado el espíritu de un artista que representa a su gente y has dedicado tu voz a crear un mundo mejor". Tu legado se expande más allá del escenario, haciendo un impacto no solo en tu comunidad sino en el mundo", expresó Bon Jovi al entregarle a Vives el premio de Persona del Año.

La gala también tuvo un espacio para recordar a los grandes de la música que ya no están entre nosotros.

Un emotivo homenaje estuvo dedicado a figuras como Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández. Artistas como David Bisbal, Reik y Carlos Rivera interpretaron Hasta que te conocí y El triste, mientras que Alejandro Fernández arrancó lágrimas de los asistentes con su interpretación de No me sé rajar, un tributo a su padre, Vicente Fernández.