Jóvenes, quienes más ahorran y con mayores ingresos guardados: Inegi

Contrario a lo que se piensa, los jóvenes son quienes más ahorran a comparación de otros grupos poblacionales, e incluso tienen varias formas de guardar una parte de sus ingresos, según reveló la Encuesta de Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023.

De acuerdo con datos recabados en este ejercicio, realizado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México habitaban 92.8 millones de personas de 18 años y más, y de esta población, el 52.0% señaló que tenía algún tipo de ahorro formal o informal. Del anterior porcentaje, 49.3% corresponde a mujeres y el 55.2%, a hombres.

Existen dos tipos de ahorro, el formal y el informal. El primero se refiere a todos los recursos que se guardan en una institución financiera o bancaria, mientras que el segundo, consiste en guardar el dinero en medios informales, como las tandas, las cajas de ahorros, entre otros.

Respecto a la división de la encuesta por grupos de edad, la ENSAFI 2023 reveló que, a medida que aumenta la edad, la tendencia a tener ahorros disminuye. Dentro de la sección de 18 a 29 años se presenta un porcentaje de 59.6% de personas ahorradoras, mientras que en el grupo de 65 y más años, se obtiene un 41.3%.

Durante un sondeo, Gael Arrieta, joven de 24 años, señaló que ahorrar le parece un ejercicio difícil, pero necesario: "A veces es complicado que aparte cierta cantidad de dinero de mi quincena, pero siempre intento ahorrar una parte para comprar algo necesario después o guardar dinero para emergencias."

En contraste, María Castañeda, mujer de 67 años, afirmó, "Ahorrar es complicado cuando debes saciar las necesidades de tu familia. Mi esposo y yo nos mantenemos de las ayudas que provee el gobierno para los adultos mayores y del gasto que nos dan nuestros hijos, aún así, casi nunca nos alcanza el dinero. Ahorrar sería lo ideal para nosotros, pero no podemos hacerlo porque ya no recibimos un ingreso fijo y, a veces, nuestros gastos van al día."

De la población de 18 años y más que señaló que tiene algún método de ahorro, el 57.3% tenía uno que equivalía hasta a una quincena de lo que ganaba; 19.8 %, hasta un mes; 12.6%, de dos a más de tres meses y 10.3% tenía un ahorro equivalente a más de tres meses de lo que recibía.

Asimismo, de este grupo, 8.6% correspondió a mujeres y 12.0% a hombres, dejando una brecha de 3.4 puntos porcentuales.

"Mis padres nunca me enseñaron a ahorrar y solamente me dedico a estudiar por lo que no percibo un sueldo, sin embargo, cuando recibo dinero de ellos o mi beca de excelencia académica suelo organizar el dinero para no gastarlo en cosas que no necesito o guardar una pequeña parte de este para cuando se me acabe el dinero y deba esperar a la próxima vez que me den", mencionó, Isabela Hernández, joven de 20 años.

Tener el hábito de ahorrar puede proporcionar seguridad e independencia financiera, reducir el estrés y apoyar el cumplimiento de metas a largo plazo y la preparación para imprevistos.

El ahorro es una práctica financiera fundamental que beneficia tu capacidad de manejar mejor tus finanzas personales en todas las etapas de la vida.