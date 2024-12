Joven se pone violento contra la familia de su novia en Nochebuena

La madre de la afectada relató a este diario que el novio de su hija fue invitado a cenar en Nochebuena a la casa de sus papás ubicada en Rincón la Merced en Torreón, cuando un momento dado se puso agresivo.

“El día 24 en la noche, estábamos cenando en casa de mis papás: mi esposo, mi hermana, mi cuñado, mi papá, mi mamá y mis hijas. Mi hija mayor (de 18 años de edad) llevó a su novio. Todo estaba bien hasta que el muchacho comenzó a insultar a mi esposo, también hizo un comentario sexualizado en contra de mi hija menor de 12 años”.

En un momento dado, Juan, a quien se le cambió el nombre igual que a todos en esta nota, quiso golpear a su suegro Pedro, por lo que su suegra María, junto con su hermana Ester, lo sacaron de la casa para evitar que continuara la pelea, que también estuvo, según María, alentada por el consumo de alcohol.

Ya fuera de la casa, Juan siguió intentando volver a entrar, por lo que volvieron a salir para calmarlo y llevarlo a su casa, que se ubica a una casa de la de los papás de María.

“Lo que hicimos fue tocarle a sus papás para que lo hicieran entender de las cosas que hizo, pero a sus papás no les importó, no me escucharon. De hecho ahí Juan comenzó a forcejear con mi hija, en un momento dado la jaló de la mano y la metió al domicilio, adentro entre su papá y él agredieron a mi hija. El papá la aventó contra la puerta principal y mi hija se desmayó, estaba tirada en el piso y el señor nomás gritaba ‘sacala, sacala de la casa’”.

En ese momento el abuelo de la joven supuestamente agredida entró al domicilio en donde fue derribado y golpeado en el ojo por Juan.

“Intentamos que se calmara todo, mi hija estaba tirada en el piso, desmayada y el señor lo único que decía era ‘sáquenla, sáquenla’ y nos llevamos a mi papá a la Cruz Roja porque traía una lesión fuerte”

Fue hasta el 25 de diciembre que María, su esposo y su hija acudieron a la Fiscalía General del Estado de Coahuila a interponer la denuncia que no procedió porque, según le dijeron, la joven “no traía lesiones visibles”.

María indica que ese día su papá no pudo acudir a la fiscalía porque tenía la cara “sumamente inflamada” y le dolía mucho la cabeza.

Fue hasta el día de hoy que le tomaron su declaración y se interpuso la denuncia en contra de Juan y de su papá por las lesiones provocadas.

En el caso de la violencia que sufrió su hija, María compartió a este diario, que el Centro de Justicia para las Mujeres dictó una medida de protección para su caso, al cual se le dará seguimiento en esta institución que atiende las necesidades de las mujeres víctimas de violencia.

“En el caso de mi hija optamos mejor en ir al Centro de Justicia para las Mujeres, y gracia a Dios si procedió (la denuncia), le dieron seguimiento porque era su novio de hace cuatro años. En eso estamos en que nos hagan caso para que no quede impune lo que hicieron”.