Joven pierde la vida ahogado en río Nazas

Un joven de 21 años e edad perdió la vida en las aguas del río Nazas ayer por la tarde en el paraje conocido como Las Piedras. Lo que sería una tardede diversión y distracción para un grupo de amigos, terminó en una lamentable tragedia. A las orillas del río compartían la tarde entre risas, ingresaban a las aguas frías del río y salían para seguir conviviendo.

YA NO LO VIERON

En un momento de la tarde de ocio, se dieron que su amigo, Jesús “NN”, se había metido al agua y ya no había salido, generando lapreocupación inmediata al asomarse y ya no encontrarlo. Los minutos fueron de desesperación, pero ya no lo encontraron.

A las 15:54 se recibió el reporte de emergencia, hasta el lugar llegaron elementos de Protección Civil y La Policía Municipal, se entrevistaron con los jóvenes y les contaron que su amigo ya no salió del agua. Fue necesario que intervinieran los buzos Castañeda para recuperar el cuerpo. Después de algunos minutos, lograron encontrar inerte a Jesús “NN”.

Fue necesario esperar a que se presentara en el lugar, el agente del Ministerio Público en turno, para que ordenara fuera retirado delagua el cadáver. El agente adscrito a la Vicefiscalía, tomó declaraciones de los jóvenes que acompañaban a Jesús, los cuales estaban visiblemente afectados por lo que ocurría.

El paraje de Las Piedras, se encontraba totalmente lleno de turistas que acudieron a pasar la tarde en compañía de familia y amigos. Algunos no se dieron cuenta de la situación que había ocurrido a metros de donde se encontraban. El cuerpo del hoy occiso, fue levantado por peritos de la Vicefiscalía, y fue llevado al Servicio Médico Forense, para que se le practique la necropsia de ley.