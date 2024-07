Joven menor de edad choca a borde de su moto en Arteaga

La falta de precaución al conducir su motocicleta ocasionó que un menor se accidentara la madrugada de este domingo en el municipio de Arteaga.

Fue sobre el bulevar Fundadores por donde transitaba un menor de 17 años a bordo de su motocicleta, a exceso de velocidad.

Al arribar a la altura de la entrada del Pueblo Mágico de Arteaga, el adolescente, por querer ganar al semáforo antes de que cambiara al verde, le aceleró a su caballo de acero, pasando frente a los vehículos que acaban de iniciar su marcha.

El exceso de velocidad y la falta de pericia provocaron que perdiera el control de los manubrios, golpeando su motocicleta contra la cuneta y posteriormente salir proyectado contra el pavimento.

Tras el reporte del accidente, acudieron al lugar oficiales de la Policía Municipal, al igual que paramédicos de Protección Civil de Arteaga.

Una vez que lo valoraron y a pesar de no portar casco, el joven solo presentaba algunos golpes y raspones, mismos que al no poner en riesgo su vida no fue necesario trasladarlo a un nosocomio.

Según manifestó el director de la Policía Municipal, Luis Udave, una vez que se llenó a los padres de familia de inmediato acudieron al lugar para que les entregaran a su hijo.

Asimismo, la motocicleta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales; y la cual se devolverá a su propietario una vez que se lleve a cabo el pago de las multas correspondientes.