Joven lagunero se libera al cantar

Con tan solo 16 años de edad, un chico lagunero se ha dejado llevar por las grandes estrellas de la música que surgieron en el pasado, pero siguen marcando el presente.

Se trata del estudiante de preparatoria, Omar Romero, quien empieza a destacar por sus interpretaciones, motivo por el que fue invitado al programa El Sonidero Lagunero, que tiene como objetivo apoyar al talento local.

Tras interpretar temas como El Reloj, del maestro Roberto Cantoral, Omar contó cómo nació su gusto por la música.

"Desde chico siempre estuve con mi papá en estaciones de radio, desde ahí la música siempre me movió. Él me inculcó mucho a The Beatles, José José o Luis Miguel", dijo y añadió entre risas que, "soy un alma antigua, tal vez siempre he sido un viejito en otras vidas", sostuvo.

Romero dio a conocer que recientemente estuvo en un concurso de canto y le fue muy bien.

"Fue un intercolegial. Competí contra 10 escuelas y quedé en tercer lugar. Vi a muchos compañeros, algunos de mi anterior escuela".

El estudiante del Colegio América comentó que sus papás lo apoyan en gran su sueño. "Yo creo que ya los tengo poquitos hartos. Me ayudan en todo… ensayos, traslados. En verdad que canto en todos lados. Siento que cantar me libera", relató.

Entusiasmado, Omar mencionó que él desea siempre la manera de permanecer en un escenario.

"Ahorita también me encuentro preparándome en una escuela de talentos. Ellos me han educado mucho tanto en mi voz y presencia.

"He hecho obras como Aladdín, José el Soñador y en junio 30 estrenaremos El Rey León. Ver la cara de la gente cuando actuó o canto me inspira bastante", manifestó.

El joven lagunero comentó que en breve tendrá algunas presentaciones en sitios como Plaza Cuatro Caminos.

