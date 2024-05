Joven lagunero le canta a Alberto Vázquez

Como es sabido, el gran cantante y actor, Alberto Vázquez, radica en la Comarca Lagunera desde hace algunos años.

Él es muy feliz en la región, donde realiza diferentes actividades.

Recientemente, el intérprete de éxitos como Maracas y Si la invitara esta noche celebró su cumpleaños en un famoso restaurante de Torreón.

El joven lagunero, Carlos Martínez, quien ha destacado por su voz en el género ranchero, se encontraba en ese sitio cuando vio a Alberto.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, un mariachi estaba amenizando el festejo de Vázquez y entonces, Carlos entró al quite con el grupo para cantar Motivos.

El actor y su familia le pidieron varias canciones a Martínez. Él los complació con gusto.

Alberto Vázquez le dijo a Carlos que cantaba muy bien: "que Alberto me haya dicho eso, es un logro muy grande para mí", posteó.

Carlos Martínez es originario del ejido 20 de Noviembre de San Pedro, Coahuila.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, mencionó que comenzó su andar en los escenarios tocando la guitarra, a la que considera su fiel compañera.

"En la secundaria entré a la rondalla y tocaba ahí la guitarra. Luego el profesor, Mario Arellano, me descubrió me dijo: 'Tú cantas, vamos a explotarlo', y fue así que me llevó a participar en un evento".

El cantante añadió que, su fallecida madre lo impulsó para que fuera perfeccionando su técnica.

Ella tenía muy buen oído musical. Ella me asesoró en varias cosas como la expresión corporal.

"Le prometí a mi madre que yo iba a triunfar y como buen ranchero mi palabra vale y es una promesa", sostuvo.