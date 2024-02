Joven lagunera se graduará de Naval EUA

A sus 22 años, Andrea García Mata, se graduará de la Academia Naval de los Estados Unidos de América (EUA) Annapolis MD, y es orgullosamente lagunera.

De esta prestigiosa escuela de la que egresará en el mes de mayo, se graduó el presidente Jimmy Carter, quien fue el presidente número 39 de los Estados Unidos, así como el astronauta Anders William, quien fue parte de misión Apolo 8, como comando piloto del primer equipo humano en orbitar la luna y autor de la Earthrise, que es la fotografía de la Tierra tomada desde la Luna; entre otras personalidades.

Y Andrea, es originaria de ciudad Lerdo, Durango. Segunda hija de tres, de la pareja conformada por sus padres, Roberto García y Yessenia Mata, también laguneros.

Durante años, la familia radicó en la colonia Primero de Mayo en ciudad Lerdo, y en donde sus hijos vivieron sus primeros años.

Hoy radican en Búfalo, Texas, en donde Andrea continuó con sus estudios, obteniendo los primeros lugares.

Su formación académica la inició en el colegio San Roberto de Gómez Palacio, al igual que su hermana mayor, Nadia, quienes lo recuerdan con cariño.

En entrevista, el orgulloso padre, reconoció que para entrar a la Escuela Naval, es igual o más difícil que tener un lugar en Harvard, y su hija lo logró gracias a su esfuerzo y dedicación, no solo en el área académica sino también en el área deportiva.

De acuerdo con don Roberto, quien vía telefónica concedió unas palabras, dijo que su pequeña hija practicó basquetbol, atletismo, softbol, además fue porrista.

Pero para ingresar a la universidad, no solo bastaron buenas notas, sino también una recomendación, la cual obtuvo por parte de un congresista, debido a su buen desempeño en diversas áreas.

Don Roberto, recuerda que hace cuatro años, cuando su hija obtuvo la beca para poder ser parte de esta universidad, tenía un costo de 500 mil dólares, lo que equivale hoy en día, a unos 8.5 millones de pesos, aunque hoy en día, ingresar a dicha institución, representa una inversión cercana a los 700 mil dólares, es decir, más de unos 11 millones de pesos.

"Es el valor que le dan a esa beca", dijo emocionado y orgulloso.

Antes de que sus hijos ingresaran a la universidad, viajaban con regularidad a la región lagunera, "pero ahora que ya están grandes se les dificulta más", dijo el padre de familia.

Don Roberto compartió que será en el mes de mayo cuando se gradúe su hija, evento en el cual se espera incluso la presencia del presidente Joe Biden.

El titulo universitario que obtendrá será en Ciencias Sociales.

Y en unos años, se convertirá en un oficial naval a cargo de operaciones de un destroyer o destructor, que es un buque de guerra rápido, pero su propósito es trabajar para el Departamento de Estado o bien de la CIA (Agencia Central de Inteligencia por sus siglas en inglés).

Pero de forma inmediata, vivirá en Hawai en la base naval, para prepararse y alcanzar su sueño.

Y es que de acuerdo con don Roberto, a quien no le asusta de los planes de sus hijos, la frase que se ha inculcado a la familia es "si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes".