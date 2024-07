Josh Peck confiesa el abuso de sustancias que sufrió durante las grabaciones de Drake y Josh

Desde hace varias semanas, la cadena de televisión Nickelodeon se ha encontrado bajo el escrutinio público, esto después de que se desvelaran los múltiples maltratos y abusos que sus estrellas infantiles vivieron.

Y es que, a pesar de que el relato de Josh no contiene ningún relato de abuso, el actor sí habló de su tormentoso paso por la producción Drake & Josh, donde aseguró haber caído el vicio de las drogas.

Fue por medio de su podcast Good Guys que el actor se sinceró sobre su adicción, asegurando que actualmente ya cuenta con 16 años de sobriedad y hasta ahora es capaz de realizar bromas y chistes sobre esta situación.

Peck aclaró que su consumo de sustancias se produjo entre los años 2005 y 2007, casi en las temporadas finales de la serie, pero su consumo aumentó cuando el programa terminó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el ahora actor de 37 años habla de eso, ya que con anterioridad había hablado sobre este tema durante el programa 'Cancelled', con Tana Mongeu.

“Perdí todo ese peso, pero era como la misma cabeza en un cuerpo diferente. Pensé: ‘he llegado a la meta. Lo logré. Ahora no tengo que preocuparme por nada'”, admitió Josh. “Rápidamente, me asaltaron los mismos pensamientos y las mismas cosas que me habían acosado toda la vida”.

Además, el actor comentó que la primera vez que consumió sustancias fue a los 17 años, momento que el actor califica como el más insidioso o corrosivo de su vida.