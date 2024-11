José Ramón Fernández pide la destitución de directivos de la FMF y de Javier Aguirre

El periodista deportivo José Ramón Fernández, aseguró que Javier Aguirre debería ser despedido como entrenador de la Selección Mexicana. La declaración tuvo lugar durante su llegada a la entrega de los premios Victory Prize, donde, en entrevista con Medio Tiempo, Fernández respondió sobre los problemas que enfrenta el fútbol mexicano.

Fernández, quien vive su tercer etapa como crítico del "Vasco", apuntó también hacia los dirigentes del fútbol mexicano:

"Hay corrupción desde arriba, compran los derechos de mundiales que todavía no se sabe la sede, si la cabeza está mal todo lo demás está peor".

A sus 78 años, el analista de ESPN considera que los problemas del fútbol azteca comienzan desde la administración y se reflejan directamente en el terreno de juego. Además, reiteró que la corrupción sigue siendo un problema central en la Federación Mexicana de Fútbol.

Aprovechando la atención mediática, Fernández desmintió rumores sobre su alejamiento de ESPN, asegurando que aún forma parte de la cadena deportiva, aunque ha reducido sus apariciones en los programas de debate.

"No me he alejado de la televisión, sigo trabajando en ESPN", aclaró, al tiempo que reconoció que Javier Alarcón ha tomado un papel más destacado dentro de la cadena, ocupando espacios que antes lideraba él.