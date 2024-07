José Luis Reséndiz se lanza contra Las Perdidas con críticas

El actor, José Luis Reséndiz, se ha lanzado en contra de Televisa y de las Perdidas (Wendy Guevara, Paolita Suárez y Kimberly la más Preciosa) a través de su cuenta de X (Antes Twitter).

Hace unos momento, el artista publicó un post en el que en un inicio habla sobre Televisa y la forma en la que se preparó en el Centro de Educación Artística y posteriormente se mostró molesto ante la proyección que han logrado las citadas en TV y medios digitales.

"No logro entender cómo es posible que Televisa que considero como mi segunda casa, mi segunda familia, donde me dieron la maravillosa oportunidad de cumplir mi sueño de prepararme, donde hice mi carrera y me encuentro grabado en una de sus honoríficas placas generacionales de graduados, donde me enseñaron a sufrir y esforzarme, donde me enseñaron lo que es la perseverancia, permitan y normalicen individuos totalmente contrarios a todos los valores que alguna vez me inculcaron", dijo.

Posteriormente, el también modelo añadió que no se debe dar más valor a obtener ganancias que a fomentar otro tipo de situaciones.

"Sociedad, necesitamos regresar y darle valor a lo que verdaderamente vale, NO UN PRECIO".

Como era de esperarse el comentario, ha dividido opiniones y está generando polémica.