José Juan Macías lamenta que su paso por Chivas no haya sido la mejor

José Juan Macías se despide de Chivas y aprovecha para explicar las razones del porqué cree que su paso por el equipo rojiblanco estuvo tambaleante.

Fue la tarde de este domingo cuando Santos Laguna hizo oficial el fichaje de José Juan Macías, tras un tropezante paso por el rebaño sagrado.

Sin embargo, antes de que se diera a conocer este nuevo refuerzo, el jugador de 24 años utilizó sus redes sociales para despedirse de la afición rojiblanca, donde aborda también que sus últimas lesiones fueron los posibles causantes de su salida.

"Ha sido un honor y un privilegio ser parte de esta increíble institución, en la cual crecí y me desarrollé desde los 4 años", comenzó su despedida. "A pesar de los momentos difíciles, siempre me sentí respaldado por cada chivahermano a través de los mensajes que me hacían llegar y cuando me los encontraba en la calle. Mi tiempo en Chivas ha estado lleno de experiencias inolvidables y enseñanzas que llevaré para siempre en mi corazón".

Posteriormente, el jugador reveló que habían sido sus múltiples lesiones las que no le habían permitido dar lo mejor en el club.

"Lamentablemente, las lesiones me impidieron dar lo mejor de mí en el campo y ayudar al equipo de mis amores tanto como hubiera querido. Fue muy difícil no poder contribuir como soñaba, pero siempre di lo mejor de mí para poner el nombre de chivas en alto".

Al finalizar agradeció al equipo y a todos los especialistas que lo ayudaron para poder salir adelante a pesar de las lesiones sufridas durante el torneo.