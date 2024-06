Jornada Electoral contará con observador internacional en el Distrito 02 de Gómez Palacio

La Jornada Electoral de este 2 de junio, contará con la observación de 41 ciudadanos entre ellos uno del extranjero durante todo su desarrollo, tras la autorización que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) para el Distrito 02 con cabecera en Gómez Palacio.

Hada Rosabel Salazar Burgos, vocal ejecutiva de la Junta Distrital 02 y consejera presidente del Comité Distrital, detalló que fueron 64 las solicitudes para Observadores Electorales las que se recibieron por parte de ciudadanos interesados en participar como tal.

De ellas, 41 fueron aprobadas, y dentro de las cuales hay un ciudadano de origen paraguayo, el que habrá de tener la posibilidad de participar en el proceso como Observador Internacional.

“Vienen a dar fe de que los procedimientos que realiza el Instituto para recibir la votación están dentro del marco legal”, explicó Salazar.

También comentó de acuerdo que la vocal ejecutiva y Consejera Presidenta del Consejo Local del INE, se reunió con más personal que llegó a la entidad para hacer observación internacional, aunque no se precisó la cifra.

“A mí se me notificó de la persona que hará observación internacional en este Distrito, solamente una, aunque no descarto que me puedan decir, no es solamente el observador paraguayo, pero hasta ahorita la constancia que tengo es que vienen un observador paraguayo”, detalló Salazar.

De acuerdo con la Vocal de la Junta Distrital, la figura de un observador internacional siempre ha estado presente en los diferentes procesos electorales del país.

Dentro de las tareas de los observadores electorales está: El observar la instalación de casillas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, la recepción de escritos de incidencias y protesta, la lectura en voz alta de los resultados en los consejos distritales, la fijación de resultados de la votación en la casilla y clausura de la misma.

Pero también están obligados a: No sustituir, obstaculizar ni interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales; No declarar tendencias sobre las opiniones del Proceso Electoral; No externar ofensa, difamación o calumnia en contra de las autoridades electorales o partidos políticos; No declarar el triunfo de cualquiera de las respuestas posibles al Proceso; No portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidatos o candidatas, posturas políticas o cualquiera de las respuestas del Proceso.