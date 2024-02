Jorge 'Glison' aboga por la fiesta brava en Coahuila

En un intento por rescatar la tradición taurina en Coahuila, el reconocido torero Jorge “Glison” se pronunció a favor del diálogo y por llevar una reunión “sin fanatismos” para modificar la legislación y permitir el regreso de la fiesta brava a la usanza española, pero sin causar sufrimiento al toro.

“Sabemos qué hay un grupo de aficionados taurinos que están tratando de que regrese la fiesta brava, pero creo lo más importante es hacerlo con un consenso, tratar de explicar el significado de cada y tratar de quitar la imagen que se tiene de que el toro bravo es una víctima”, expuso.

Apuntó que el toro bravo es un guerrero que embiste por naturaleza y segrega muchas hormonas que inhiben el dolor, de ahí que su posición es sobre el regreso de las corridas a la usanza española pero sin hace sufrir al animal.

“Para mí lo más honroso para un toro bravo es morir en el ruedo, pero si habría que evitar el sufrimiento y permitir que cuando se mete la espada y el toro no muere se pueda sacrificar, no con la puntilla, sino con otro tipo de herramienta que eventualmente es una pistola. Lo peor es cuando el torero tiene que entrar a matar muchas veces y falla, intentan dar estocada y también fallan, creo que eso se tendría que evitar”, expresó.

“En las corridas estilo portugués no se sangra al animal, no hay banderillas y no lo pican, pero al finalizar la corrida igual es sacrificado porque no se puede torear dos veces el mismo ejemplar ya que esté de da cuenta de que es una simulación”, sostuvo.

“Glison” enfatizó su compromiso de buscar acercamiento con el Congreso del Estado y el Partido Verde Ecologista, dos actores clave en la toma de decisiones sobre este controvertido tema, a fin de generar un espacio de diálogo constructivo y “sin fanatismos” que permita comprender la importancia cultural y económica de la tauromaquia.

“Yo les diría que nos pudiéramos reunir, sin fanatismos, no como enemigos, en aras de cuidar un ecosistema porque el Partido Verde Ecologista no considera que la función de la ecología es preservar las especies, entonces al prohibir totalmente la fiesta de los toros propiciarían que el toro bravo se extinguiera porque no tiene un uso comercial”, manifestó.

El 21 agosto de 2015, el Congreso local de Coahuila aprobó por mayoría Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila en la cual se estableció la prohibición de las tientas y corridas de toros, novillos, becerros o vaquillas, así como los rejoneos y el entrenamiento de animales para espectáculos, sin embargo en Saltillo existe un museo dedicado a esta fiesta.

El 26 de mayo de 2022, oficialmente se cerraron las puertas de la Plaza México, en razón de una suspensión dictada en un juicio de amparo; el 6 de diciembre del 2023, la Suprema Corte revocó la suspensión dictada y regresaron las corridas a dicha plaza.