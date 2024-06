Jordi y ‘Flippy’ ponen su sazón en el beisbol

Desde hace más de una década, las voces de Jordi Benítez y César Nevárez se han instalado en la memoria de miles de laguneros aficionados al beisbol, pues desde que cantan el “Playball”, son parte esencial de la experiencia de acudir al Estadio de la Revolución.

‘EXPERIENCIA 360’

En el beisbol profesional, el “Plato Fuerte” es, sin duda, el Rey de los Deportes, pero desde hace años, en parques de pelota alrededor del planeta, se ha promovido el crear una “experiencia 360” para los aficionados, aspecto en el que no se ha quedado atrás La Laguna, y una parte peculiar de esa experiencia, son las voces del estadio.

Son Jordi y “Flippy”, quienes con su experiencia en medios de comunicación, han aportado ese toque de “picardía y carrilla” que han caído muy bien entre los aficionados laguneros, que reconocen a la perfección esa labor de contribuir con el apoyo para el equipo de casa. Jordi y “Flippy” compartieron para El Siglo de Torreón, la satisfacción de ser partícipes de muchas noches de verano para los aficionados laguneros, gracias a una labor que prácticamente empezó de forma espontánea. “Aprendí de buenos amigos, como Armando Cobián y Chuy Gómez.

El beisbol es un deporte que siempre me ha gustado, del que todos los días se aprende algo nuevo, y ese fue mi caso, en el Estadio de la Revolución, que desde hace 14 años se convirtió en mi segunda casa”, relató Benítez, quien hace 14 años se convirtió en la voz del estadio más antiguo y tradicional del beisbol profesional en México.

Por su parte, Nevárez también recibió una invitación espontánea y encontró rápido a un cómplice, cuya hermandad influye directamente en el resultado de su trabajo: “Me llamó “Memo” Mercado, en ese entonces encargado de mercadotecnia del equipo, y me propuso trabajar como voz del estadio, yo no sabía entonces absolutamente nada del beisbol, así que acepté, pero de inmediato le pedí a Jordi, a quien no conocía, que me fuera guiando.

Encontré entonces a alguien que con muchísima humildad, me ayudó a entender de lo que se trata el juego, de lo que se trata la animación, de cómo se debe vivir este deporte y cómo contagiar a los aficionados.

Siento que desde el primer día en que yo trabajé, hace 13 años, se hizo una estupenda química como compañeros y eso le agradó a la gente, tanto que hoy seguimos juntos, improvisando, con cosas que ya están en la mente de los aficionados”, explicó “Flippy”.

Las ocurrencias de ambos personajes, surgen de manera espontánea, como casi todas las cosas buenas de la vida, pero ese ingenio y ese humor tan laguneros, hacen que sean identificados por los aficionados, que incluso “ya preguntan por nosotros, cuando alguno llegamos a faltar al trabajo”, confesó Jordi.

El oficio de animar en el estadio, les ha llevado a vivir diversas experiencias, como “una vez faltaron los comentaristas de la transmisión de televisión, y le pidieron a Jordi si podía narrar el juego, aceptó, pero me llevó con él, así que anunciábamos al bateador en turno, dejábamos el micrófono y nos poníamos a narrar.

Yo al principio solamente comentaba alguna jugada, Jordi narraba, porque lo hace muy bien, pero de repente narré una jugada, luego otra, y otra, y ya no me callaba, él con esa modestia que tiene, me dejó ser, lo recuerdo con mucho cariño, porque yo jamás me imaginé narrar un juego de beisbol, pero fue una buena experiencia, increíble, de verdad”, comentó.

Aunque no toman un turno al bat o fildean algún roletazo, Flippy y Jordi saben que su labor contribuye de alguna manera, a las victorias del equipo de casa: “Nosotros, voces y aficionados, también jugamos un papel muy importante al apoyar siempre a nuestro equipo.

Nos convertimos en uno mismo, la afición y las voces, porque cuando la gente se mete, el equipo de casa se contagia de esa energía, así que sigamos”, invitó.