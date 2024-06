¿Jordan Carrillo al Cruz Azul? El futbolista podría dejar al Santos Laguna por esta razón

Los refuerzos para el Apertura 2024 siguen siendo tema central para los equipos de la Liga MX.

Y es que, mientras que Santos Laguna sigue agregando jugadores a su plantilla, un elemento esencial podría irse del equipo, a pesar de la negativa de Nacho Ambriz.

De acuerdo con varios medios, Cruz Azul estaría ya organizando su escuadra para hacerle frente al nuevo torneo. Recientemente, se dio a conocer la llegada del griego, Giorgos Giaukumakis, sin embargo, la máquina estaría también bastante interesada en Jesús Angulo, actual jugador de Toluca.

No obstante, si el fichaje del Canelo Angulo no logra concretarse, la otra opción para el quipo cementero está en el actual jugador de Santos Laguna, Jordan Carrillo, al menos así lo informó el reportero de Hi- Sports, Gerardo Gonález,

“Jordan Carrillo está en la mira de Cruz Azul, aunque Santos lo tiene como intransferible por petición de Ambriz (DT de Santos), es un jugador que interesa mucho por su proyección al ataque. Canelo Angulo es el más avanzado, pero de no llegar irían por Carrillo”.

Además, también se informó que el jugador de 22 años empata muy bien con los requerimientos que Cruz Azul tiene para sus fichajes, por lo que podría ser un muy buen candidato para reforzar al equipo cementero.

“En estos momentos se están sondeando algunas opciones. Lo que yo sé, es que debe tener diferentes cualidades; una es que tiene que ser mexicano, ya que no hay plazas de extranjero. Y sobre todo me dicen que están dispuestos a desembolsar una buena cantidad de dinero por esta cuarta incorporación”, comentó Adrián Esparza, reportero de TUDN.

Con información del portal Vamos azul.