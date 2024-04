Jon Bon Jovi se mantiene optimista

Cuando Jon Bon Jovi accedió a que el director Gotham Chopra lo siguiera con una cámara para hacer un documental sobre la historia de su banda, Bon Jovi, no anticipó que lo retrataría en un punto bajo de su carrera.

La banda estaba de gira, y a pesar de hacer todo lo posible para estar listo vocalmente, el cantante de Livin' on a Prayer tuvo problemas con las canciones y no pudo alcanzar las notas de la manera en que solía hacerlo.

Los críticos se dieron cuenta y escribieron sobre ello. Una reseña de Pioneer Press en St. Paul, Minnesota, dijo: "Se sentía como si hubiera olvidado cómo cantar".

En una entrevista reciente con The Associated Press, Bon Jovi dijo que la reacción en ese momento fue "desgarradora". Después de agotar las opciones holísticas, vio a un médico que le dijo que una de sus cuerdas vocales se estaba atrofiando.

"Esto fue único. No era un nódulo. La cuerda (vocal) fuerte estaba empujando a la débil y, de repente, mis incapacidades se exacerbaron", dijo Bon Jovi. Se sometió a una cirugía mayor y aún se está recuperando.

"Todos los días es como hacer flexiones con pesas y lograr que ambas sean del mismo tamaño y funcionen juntas".

Este año ha sido un punto de inflexión. En febrero, actuó para una audiencia por primera vez desde su cirugía en la gala benéfica de la Persona del Año de MusiCares, donde también fue nombrado Persona del Año. El próximo álbum de la banda, Forever, llega a las tiendas el 7 de junio, y su primer sencillo Legendary ya está disponible.

La serie de cuatro partes de Chopra, Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, se estrena el viernes en Hulu.

En una sesión de preguntas y respuestas, Bon Jovi habló sobre su voz, su famoso cabello, entre otras cosas.

´El trabajo que haces tras bambalinas es como el de un mariscal de campo entre partidos de fútbol americano. ¿Sigues ensayando a esa intensidad? ¿Cómo estás ahora?

Lo estoy haciendo muy bien. El disco fue fácil de hacer. El proceso ha sido constante. ¿Me gustaría que fuera como un interruptor de luz? Sí. Le dije al médico: 'Quiero encender el interruptor y terminar con esto'. Pero así no funciona. Al igual que un atleta que regresa de una rotura de ligamento cruzado anterior o lo que sea, toma tiempo. La terapia sigue siendo intensiva y, sin embargo, confío en que mejore progresivamente.

´En la docuserie nos enteramos de que tu padre era barbero. Siempre has sido conocido por tener un buen cabello, especialmente en la década de 1980. ¿Eso viene de tu papá?

No tanto como para sentarse y decir: 'Tengo esta idea'. En realidad, yo era un subproducto de lo que eran los años 80. Esas eran mis fotos de bebé. Me encanta reírme de ellas. Ahora, al menos puedo decir en broma: 'Después de 40 años de carrera, todavía tengo todo mi cabello'. Eso es algo bueno. La genética juega a mi favor.

´Richie Sambora es entrevistado en la serie. A los fans les encanta verlo. ¿Crees que volverían a presentarse juntos?

Nunca tuvimos una gran pelea. Renunció hace 10 años. No es que no estemos en contacto ni nada por el estilo, pero él estaba eligiendo, como padre soltero, criar a su hijo. La puerta siempre está abierta si quiere subir y cantar una canción. Quiero decir, hay muchas de ellas que coescribimos juntos. Esa es una gran parte de nuestras vidas. Aquí no hay animosidad.

´¿Cómo describirías el nuevo álbum?

Lo que se manifiesta es alegría. Mi objetivo con este disco era capturar la alegría, lo que durante estos últimos años ha sido difícil, ya sea la nube oscura de COVID que experimentó el mundo o mi propio viaje personal. Con este disco, creo que capturamos la alegría.