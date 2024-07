Joe Jonas vive el presente con su nueva canción titulada Work It Out

Joe Jonas ha estrenado su sencillo Work It Out, que ya está disponible a través de Republic Records.

Esto prepara el camino para su nuevo primer álbum en solitario después de 13 años, Music For People Who Believe In Love, que saldrá a la venta el 18 de octubre

" Work It Out es un himno personal para cuando tengo pensamientos reflexivos; me ayuda a romper su hechizo y me devuelve a vivir el presente. Es humano experimentar sentimientos incómodos; nadie es feliz al 100 por ciento todo el tiempo. Es una canción para salir de tu cabeza y volver a la persona que realmente eres", dijo en un comunicado de Univesal.

Joe coescribió personalmente Work It Out con la colaboración de Jason Evigan, Victoria Evigan, Blush y Kane Ritchotte.

Según la misiva, el tema despega inmediatamente como un himno optimista e irresistible de empoderamiento que gira en torno a una guitarra acústica, una batería potente y voces dinámicas.

Joe demuestra sus habilidades en el estribillo, coreable y pegadizo, cuando canta: "No, nadie va a salvarte ahora. No, nadie va a sacarte... ¡la vida va a solucionarlo!".

El sencillo transmite de inmediato su innegable energía y su mensaje de "mantén la cabeza en alto pase lo que pase".