Joanna Vega-Biestro desmiente a Adrián Marcelo sobre ofrecimiento en Sale el Sol

La controversia entre Adrián Marcelo y Televisa sigue sumando capítulos.

Después de que el influencer regiomontano revelara que rechazó una oferta para unirse como conductor del programa matutino Sale el Sol , fue la conductora Joanna Vega-Biestro quien decidió responder a sus declaraciones.

En su programa Primera Mano, transmitido por Imagen Entretenimiento, Vega-Biestro no tardó en aclarar lo dicho por el creador de contenido, a quien señaló de distorsionar los hechos.

Adrián Marcelo había contado en una entrevista con Franco Escamilla, en el programa de YouTube Desde el Cerro de la Silla, que fue invitado por Imagen Televisión para conducir Sale el Sol.

Según el influencer, las condiciones ofrecidas no fueron satisfactorias, y lo que le ofrecían económicamente no fue de su agrado. Marcelo explicó que, al conocer la propuesta económica, su respuesta fue tajante: "Te lo doy a ti para que no me hables; te voy a estar dando esto por semana y no me hables" , mencionando el monto del sueldo que le ofrecieron. Además, insinuó que Televisa lo tiene vetado y criticó duramente las restricciones creativas a las que, según él, se enfrentan los talentos dentro de la empresa.

Pero la respuesta de Joanna Vega-Biestro fue inmediata y no pasó desapercibida. En su programa, la conductora no solo refutó las declaraciones de Adrián Marcelo, sino que lo acusó de mentir sobre las circunstancias de su rechazo.

"Voy a aprovechar para, Adrián Marcelo, vamos a aclarar las cosas, mijo. Porque anda diciendo que lo buscaron de Sale el Sol, efectivamente hubo un acercamiento y que le ofrecieron un dinero, y él volteó y dijo ‘ay te lo pago para que me dejes de hablar’, tampoco digas mentiras mijo, porque sí ibas a venir, nada más que te ofrecieron más dinero en Monterrey", expresó Vega-Biestro.

“Así como que peluseando el sueldo y el programa que te iban a dar. Tú ya ibas a venir, mejor acepta las cosas como son”, agregó, desmintiendo la versión de Marcelo.

Adrián Marcelo, quien se hizo conocido por su participación en La Casa de los Famosos México, también había lanzado duras críticas hacia Televisa, acusando a la empresa de limitar la libertad creativa de sus talentos.

En la misma entrevista con Escamilla, expresó que para trabajar en Televisa era necesario “ser un títere” y seguir órdenes sin cuestionarlas, algo que, según él, limita la libertad de expresión de los conductores.

La polémica se intensificó cuando mencionó a algunos de sus excompañeros de La Casa de los Famosos México, como Nicola Porcella y Wendy Guevara, sugiriendo que si no se hubieran alineado a las expectativas de Televisa, probablemente no habrían conseguido los trabajos que tienen actualmente.

Estas declaraciones provocaron una respuesta dividida en redes sociales, con seguidores que aplaudieron la postura de Marcelo sobre la independencia creativa, mientras que otros lo criticaron por atacar la industria que, según ellos, le brindó oportunidades.

La respuesta de Joanna Vega-Biestro ha generado aún más controversia.

Sus palabras no solo desmintieron a Adrián Marcelo, sino que también sumaron un nuevo frente en esta disputa, generando una ola de comentarios y opiniones encontradas en redes sociales.