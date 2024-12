Joanna Vega Biestro aclara porque Adrián Marcelo no fue conductor de Sale el Sol

Adrián Marcelo vuelve a ser el centro de la polémica tras sus declaraciones recientes sobre el motivo por el cual rechazó ser conductor de 'Sale el Sol', matutino de Imagen TV.

En una entrevista en el canal de YouTube 'Desde el Cerro de la Silla', conducido por Franco Escamilla, Adrián Marcelo aseguró haber recibido propuestas de distintas televisoras, incluyendo Imagen TV.

Según el regiomontano, rechazó la oferta para integrarse al elenco de 'Sale el Sol', e incluso bromeó diciendo que prefería pagarles para que dejaran de contactarlo:

"Imagen me dijo: ‘¿Quieres venir a hacer Sale el Sol?’ Me dijeron lo que me ofrecían y les contesté: ‘Te lo doy a ti para que no me hables; te voy a estar dando esto por semana y no me hables’,” declaró Adrián Marcelo, sin revelar detalles sobre la cifra ofrecida o si existieron negociaciones posteriores.

Estas palabras no pasaron desapercibidas y provocaron una respuesta directa de Joanna Vega-Biestro, quien lo desmintió en plena transmisión del programa.

Joanna Vega-Biestro desmiente a Adrián Marcelo

Las palabras del exparticipante de 'La Casa de los Famosos México' llegaron hasta el equipo de 'Sale el Sol', provocando una contundente respuesta de Joanna Vega-Biestro. Durante una reciente emisión del programa, la periodista desmintió al conductor y aclaró que, contrario a lo que él mencionó, Adrián ya había aceptado trabajar en el matutino antes de recibir una mejor oferta en Monterrey:

"Adrián Marcelo, vamos a aclarar las cosas, mijo. Sí hubo un acercamiento, pero eso de que dijiste: ‘Te pago para que me dejes de hablar’, no es cierto. Ya habías aceptado venir, pero luego te ofrecieron más dinero en Monterrey. Mejor acepta las cosas como son," expresó Vega-Biestro.

Las declaraciones de Vega-Biestro no tardaron en generar reacciones en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que la conductora parece tener un tema "personal" con Adrián Marcelo, mientras otros aplaudieron su decisión de confrontarlo públicamente.

Por su parte, Adrián Marcelo aún no ha respondido a los comentarios de Vega-Biestro, dejando en el aire si este enfrentamiento continuará escalando. ¿Será este un nuevo episodio en la lista de controversias del regiomontano?