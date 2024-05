JNS y Dulce María reaccionan tras polémica de Jeans y NewJeans

Tras la polémica desatada en redes sociales después de que se hicieron virales las similitudes entre el grupo de Kpop, NewJeans y el grupo de años 90 mexicano, Jeans, comparaciones que fueron realizadas por un fan en Facebook; han sido las integrantes de este último las que han reaccionado ante la situación.

Aunque como tal, el grupo ya no se llama Jeans, sino que ha cambiado su nombre por JNS; sin embargo, mantiene a sus integrantes Regina Murgía, Melissa López y Angie Taddei, aunque Karla Díaz ha optado por tomarse un descanso.

En medio de que el nombre del grupo Jeans mexicano se hizo viral en Corea del Sur tras las comparaciones suscitadas con el grupo surcoreano NewJeans, las integrantes de JNS, así como exintegrantes del grupo como Karla Díaz y la propia Dulce María, se han pronunciado en sus redes sociales.

VER MÁS ¿Grupo coreano New Jeans es una copia de las Jeans mexicanas? Surge teoría en redes

En redes sociales, fans del Kpop han comenzado a hacer comparaciones entre ambos grupos

Aunque no han hecho una declaración específica, sí han compartido algunas publicaciones que los fans han considerado como respuestas.

La cuenta de JNS de TikTok fue cuestionada sobre las comparaciones que ocurren con el grupo NewJeans, pues fans señalan que las chicas de la agrupación surcorerana están siendo atacadas en redes sociales debido al parecido que tienen.

La cuenta de JNS solamente respondió diciendo: “We love that 90’s come back an reach new generations” (“Amamos que los 90 estén de regreso y alcancen a las nuevas generaciones”).

VER MÁS ¿Por qué el público coreano está hablando sobre la banda mexicana, Jeans?

Tras artículo escrito en El Siglo de Torreón, coreanos reaccionan a las comparaciones entre Newjeans y Jeans

Además, Dulce María compartió un video de sus días en los que formaba parte de la agrupación Jeans, al que se integró a principios de los años 2000, y es que es precisamente esta etapa del grupo, cuando lanzaron su álbum Cuarto para las cuatro, la que ha sido señalada por los fans de tener un parecido con NewJeans.

Sin decir, mucho, Dulce recordó con cariño esta etapa de su carrera como cantante, y es que la artista abandonó el grupo para dedicarse a la actuación con la telenovela Clase 406, aunque más tarde se uniría al melodrama Rebelde, en el que se formó el grupo RBD, con el que alcanzó la fama internacional y tras su separación se lanzó como solista.

Por su parte, Karla Díaz, quien por ahora se ha retirado del grupo JNS, para dedicarse de lleno a su matrimonio y su programa de entrevistas Pinky Promise, comentó la publicación de Dulce, celebrando sus días en Jeans.