Jimmy Kimmel amenaza con llevar a la corte a Aaron Rodgers tras sugerir que está vinculado con Jeffrey Epstein

El presentador de televisión, Jimmy Kimmel, enfrenta una polémica luego de que amenazó con llevar a tribunales al jugador de la NFL, Aaron Rodgers, luego de que este hizo comentarios en los que sugiere que el conductor está vinculado con Jeffrey Epstein.

En una reciente aparición en el programa de ESPN, Pat McAfee Show, Aaron, quien juega con los Nets de Nueva York, dijo que:

"Hay muchas personas, incluido Jimmy Kimmel, que realmente esperan que no salga a la luz (la lista)... te diré una cosa si esa lista sale a la luz, definitivamente estaré destapando algún tipo de botella.

Luego de las declaraciones de Rodgers, Jimmy Kimmel no se quedó callado y le respondió a través de un post hecho en la red social X (antes Twitter).

"Querido imbécil: para que conste, no he conocido a Epstein, ni he volado con él, ni lo he visitado, ni he tenido contacto alguno con él, ni encontrarás mi nombre en ninguna “lista” que no sean las tonterías claramente falsas que les gustan a los locos de cerebro blando. Usted mismo parece no poder distinguirse de la realidad. Tus palabras imprudentes ponen a mi familia en peligro. Continúe así y debatiremos más los hechos en los tribunales".

De acuerdo a The Hollwyood Reporter, las declaraciones del jugador de la NFL son una respuesta a una broma que hizo Kimmel en su show nocturno el año pasado, después de que Rodgers discutió la lista de Epstein en otro episodio del Pat McAfee Show.

Cabe señalar que Jeffrey Epstein se quitó la vida en agosto del 2019 cuando estaba en prisión esperando un juicio por tráfico sexual.

Reportes indican que Epstein había sido acusado de llevar a varias niñas menores de edad a su casa con el pretexto de darle masajes y luego abusar sexualmente de ellas.