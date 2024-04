Jesús López Domínguez poseedor de gran destreza en las suertes charras

Con 12 años de edad Jesús López Domínguez es un charro con gran potencial dentro de este deporte espectáculo de gran popularidad en la región y en el país. El gusto por los animales y la charrería viene de familia. Su mamá es escaramuza y su papá tiene el gusto de practicar algunas suertes, que son las representaciones de la charrería.

Jesús y su familia recibieron a Rostros en su rancho, donde tienen su lienzo para entrenar, y no sólo Jesús hace uso de él, también sus pequeños hermanitos. En entrevista el poseedor de dos premios estatales por su destreza en las suertes charras nos comentó lo siguiente.

¿Desde cuándo te gusta la charrería?

Desde muy chiquito mi mamá y mi papá me han subido a caballos y siempre me han gustado los animales. Empecé hace tres años a competir y ahí fue donde más me gustó.

Jesús López Domínguez

¿Jesús en qué consiste la charrería?

La charrería consiste en varias cosas, es hacer una muestra de la calidad que traen los caballos y la calidad que traes tu en cada una de las suertes, lazándolos, floriando que es con la soga hacer un espectáculo para el público, lo tienes que hacer bien; la mangana se realiza al estar en el ruedo, una yegua va alrededor mientras floreas y luego ya cuando pasa frente a ti tienes que lazar las patas de enfrente y tumbarla.

¿Dónde son las competencias?

Son en diversas partes de la República Mexicana. La última fue en Aguascalientes donde competí a nivel nacional, también he participado en competencias en Querétaro, Chihuahua y Juárez.

¿Qué premios has obtenido?

Me gané dos hebillas, son el trofeo de dos premios estatales que obtuve en 2022 y 2023, por mi destreza en jineteo de toro, de yegua y terna. La actual la tengo en la casa con un cinto vaquero y la anterior la tengo puesta con un cinto de charro.

El año pasado quedé en top cinco. Perdimos por diez o doce puntos, se llegan hacer un total de hasta 500 puntos, entonces perdimos por poquito.

¿Disfrutas de la charrería con tus hermanos?

Si, a todos se nos ha inculcado desde pequeños. Somos cinco hermanos, soy el mayor pero todos nos divertimos en el lienzo y nos gusta, mi hermano Carlos Mariano de siete años, es charro; Paula María de diez y Nadia Micaela de cinco años, son escaramuzas; y el más pequeño José Francisco tiene nueve meses de edad pero estoy seguro le encantará porque siempre anda con nosotros en el ruedo con los caballos.

¿Cómo se llaman tus caballos?

Gema y El Indio, ambos son caballos dóciles y muy inteligentes.

¿Cómo son tus entrenamientos?

Regularmente entreno de dos a tres días por semana pero ya quiero entrenar toda la semana con un día de descanso, porque deseo prepararme para la competencia nacional. Cada día trabajamos diferentes suertes y a cada suerte se le dedica una hora y media.

Por ejemplo los lunes y martes trabajamos la cala y las colas que son las primeras suertes en una charreada. Comenzamos a calentar caballos, indicarles qué es lo que tienen que hacer y enfriarlos un poquito para que no se lastimen.