¿Jersey del Pachuca es igual a la de Santos Laguna?

La nueva playera de Pachuca llamó fuertemente la atención entre los aficionados debido al gran parecido de su diseño con la nueva camiseta de Santos Laguna

Fue a través de las redes sociales de Club Pachuca que el equipo dio a conocer el nuevo diseño de su playera de local, la cual usarán a partir del Apertura 2024.

"¡Hecho con la esencia de los verdaderos Tuzos! Con elegantes franjas horizontales en azul sobre un fondo blanco puro, este jersey simboliza nuestra devoción y compromiso con los colores que nos definen. Una manifestación de la historia y el legado de la Cuna del Futbol", se podía leer en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Sin embargo, este nuevo diseño desencadenó un sin fin de comentarios al respecto, y es que, para algunos aficionados, este nuevo jersey era bastante parecido a la de Santos Laguna, la única diferencia era que las franjas estaban en horizontal y era azul marino, pero de ahí en más, usuarios no notaron más diferencias.

Esto provocó varios comentarios al respecto, donde, tanto aficionados como no aficionados al club lagunero notaron la gran similitud entre ambas camisetas, las cuales son diseñados por la marca de ropa deportiva, Charly.

"Que se me hace que tenemos la de Santos y ellos la nuestra jajaja", "No, no me gustó... Concuerdo que los diseñadores tan flojos solo intercambiaron de colores con los jersey de Santos. Hubiera estado muy bien incluir algo referente al torneo de la Concacaf", "El Santos De Pachuca, no mamen", "La de Club Santos en azul", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Otros también se preguntaron porque la camiseta traía franjas en horizontal, algo que, dicho sea de paso, también se quejó la comunidad de aficionados santistas, esto luego de que su jersey tuviera franjas en verticales.

"Sí, se ve más limpia, pero ¿qué carajo con el diseño de franjas? Además, falta una estrellita y para colmo, no había un color más culero para la local?", "Se ve bien, aunque no me convencen del todo las franjas horizontales pero es un cambio interesante y se más limpia".