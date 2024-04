Jeremy Allen White dará vida a Bruce Springsteen en el biopic Deliver Me From Nowhere

Jeremy Allen White, conocido por su papel en la serie 'The Bear', dará vida al icónico cantante estadounidense Bruce Springsteen en la película biográfica 'Deliver Me From Nowhere', informó este lunes el medio especializado Deadline.

El proyecto de 20th Century Studios y Disney será dirigido y escrito por Scott Cooper ('The Pale Blue Eyes', 2022) y estará centrado en un "momento crucial" en la vida del cantante conocido como The Boss (el jefe).

La cinta estará basada en el libro 'Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska', del escritor y músico Warren Zanes, y seguirá la creación de 'Nebraska' (1982), un álbum marcado por una fuerte denuncia social y considerado uno de los mejores de todos los tiempos por la crítica.

El acuerdo se hizo público tras el concierto de Springsteen en el Kia Forum de Inglewood, California, que tuvo lugar la noche de este domingo y en el que estuvieron presentes los directores de 20th Century Studios, David Greenbaum y Steve Asbell.

El proyecto cuenta con la participación de Springsteen y de su mánager Jon Landau, lo que facilitará el acceso a los derechos de la música del cantante, de 74 años y autor de temas como 'Born in the U.S.A.' o 'Dancing in the Dark'.

"A través de los temas de la desesperación, la desilusión y las luchas de los estadounidenses de a pie, Bruce ha formado un legado sin igual, ofreciendo un retrato inquebrantable de la condición humana", expresó Cooper en un comunicado.

"Sin embargo, en medio de la oscuridad, brilla un sentido de resiliencia y un sentimiento de esperanza, reflejo de un espíritu indomable. Ese es el Bruce que he llegado a conocer y amar, y al que honraré con esta película", ahondó.

Allen White está atravesando una buena racha en su carrera gracias a su actuación como el chef Carmy en la serie de FX 'The Bear', que le permitió coronarse como el mejor actor de premios como los Globos de Oro, los Emmy o los SAG.