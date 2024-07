Jawy disfruta su presente tras experiencia en MasterChef Celebrity

Jawy se ha abierto paso en diversos caminos como la música o el deporte, y es que si algo le caracteriza es la perseverancia que pone a todo lo que hace.

“Un artista no es solamente por una sola cosa. El arte es un globo de un millón de cosas. En cualquier lugar encuentro arte y eso es lo que te vuelve un artista en toda la extensión de la palabra.

“En mi caso me gusta la música, el cine, el teatro, la TV... y yo estoy enfocado a muchas actividades sin darme cuenta. No me quedo con las ganas de nada, algo que me pase por la mente, de inmediato busco materializarlo”, contó a El Siglo de Torreón.

Jawy habló con este diario a propósito de su labor en MasterChef Celebrity, pero también abrió su corazón y compartió detalles de su vida, algo que él pocas veces hace.

Reconoció el influencer que diversas situaciones por las que ha atravesado lo han llevado a entender que hay que disfrutar al máximo el presente.

“Si me muero al rato o mañana, cualquiera que me conozca tiene la certeza de que fallecí feliz, haciendo lo que quería y disfrutando de la vida. Yo vivo ahorita”, resaltó.

En cuanto a MasterChef Celebrity, el también empresario opinó que fue una gran experiencia que jamás olvidará.

“Aparte de que me encantó, me ha servido en relación con la gente, en cuanto a cómo me veían y ahora cómo me ven. Es un proyecto que me sirvió para que las personas vieran la evolución que he tenido.

“Ya no solome vieron en una faceta de fiesta o de deporte, sino que ahora me vieron en un lugar desconocido, en un sitio (la cocina), en donde no sabía que era tan bueno”.

En ese sentido, y pese a que se dio a conocer en programas de “Party” como MTV Acapulco Shore, Jawy mencionó que ha madurado.

“Uno va cambiando, aunque no quieras. Nos vamos haciendo más grandes y tomamos decisiones de una manera más consciente. No me arrepiento de nada de mi pasado, me la he pasado increíble; sin embargo, cuando se trata de un proyecto más familiar, quiero hacerle notar a la gente que también lo sé hacer y lo realizo bien”.

Mencionó el entrevistado que aunque no se llevó el millón de pesos que fue para Rossana Nájera, sí triunfó en otros aspectos.

“El cariño de las personas y los amigos que hice en MasterChef ya fue mucho ganar. Fui el único hombre que llegó hasta el final, que me enfrenté con las más duras y que al final hizo un menú delicioso. Todo un reto para mí. Me siento ganador y me da gran alegría que haya ganado Rossana”.

Reconoció Jawy que en “La cocina más famosa de México” ocurre de todo, lo que genera que las emociones estén a flor de piel.

“Es un programa bien hecho que te lleva a un subibaja de emociones. Te hacen recordar a tu familia; más la presión, la crítica, los regaños, el reloj, los jueces. Todo engloba un montón de cosas y de sentimiento que a veces la audiencia no ve”.

Antes de dar por terminada la entrevista, Jawy externó que sí conoce la Comarca Lagunera. “He ido varias veces a Torreón, quiero volver pronto”.